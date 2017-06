Freizeit Vohenstrauß

11.06.2017

47

0 11.06.201747

(dob) Erfolg auf ganzer Linie für die 18. "Vohenstrauß Classics": Vor dem Schloss Friedrichsburg erlebten die Besucher am Sonntag bei traumhaftem Sonnenschein ein gigantisches Schaulaufen von Oldtimern aus verschiedenen Zeiten. Einige Modelle und Raritäten erregten ganz besonders die Aufmerksamkeit der Besucher, die in Scharen heranströmten. Die PS-Schätzchen knatterten sich regelrecht in die Herzen. Kaum ein Durchkommen war am Vormittag mehr auf dem gesamten Areal. Nobel-Karossen schmiegten sich an Alltagsautos bei dieser glanzvollen Gala, die die Vohenstraußer Oldtimerfreunden organisiert hatten. Eine Augenweide erlebten auch die vielen Zweiradfans. Viele suchten bei der beginnenden Ausfahrt zur Mittagszeit ein schattiges Plätzen, um den Start zu verfolgen. (Ausführlicher Bericht folgt)