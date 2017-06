Freizeit Vohenstrauß

16.06.2017

Lungenhochdruck, auch pulmonale Hypertonie (PH), ist eine stark lebensverkürzende Krankheit. Abgesehen von einer seltenen Variante ist sie bis heute nicht heilbar. Ende Juni fährt ein Radteam durch Deutschland, um Spenden zu sammeln. Eine Station ist auch Vohenstrauß.

Unter dem Motto "Für eine Zukunft ohne Lungenhochdruck" sind elf Radfahrer des Teams "PHenomenal Hope Germany" zwischen Samstag, 24. Juni, und Samstag, 1. Juli, auf ihren Rennrädern von München nach Hamburg unterwegs. "Die Radtour dient dazu, öffentliches Bewusstsein für die Krankheit Lungenhochdruck (PH) zu schaffen und dabei Spenden für die notwendige weitere Erforschung der Krankheit und etwaiger Heilungs- beziehungsweise Therapiemöglichkeiten einzuwerben", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Strecke verläuft über sieben Etappen: Nach dem Start in München geht es über Steinach bei Straubing, Vohenstrauß, Helmbrechts, Erfurt, Wernigerode und Uelzen nach Hamburg.Die Radfahrer treffen am Montag, 26. Juni, gegen 15.30 Uhr in Vohenstrauß ein. Initiatoren und Organisatoren sind Katrin Hetebrügge und Axel Schauf aus Darmstadt sowie Nick Trautmann aus Hamburg. Bei Greta, der sechsjährigen Tochter von Hetebrügge und Schauf, hatten die Ärzte bereits im Kleinkindalter Lungenhochdruck diagnostiziert. Die Eltern fahren mit mehreren Freunden und sind als deutscher Ableger des vor einigen Jahren in den USA von Triathleten gegründeten Teams "PHenomenal Hope" unterwegs."Die Spätphase der Krankheit ist durch Atemlosigkeit ohne Belastung gekennzeichnet und führt zum Tod durch Herzversagen. Mit diesem Wissen umzugehen, stellt für Betroffene eine zusätzlich hohe psychische Belastung dar. Eine Belastung, die oft auch von Angehörigen und engen Freunden geteilt wird", erklärt Sprecher Marc Ziegler.Die Sport- und Spendenaktion gibt es mittlerweile seit etwa einem Jahr. Der Höhepunkt 2016 war die Teilnahme am 24-Stunden-Radrennen "Rad am Ring" Ende Juli auf dem Nürburgring. Bisher kamen Spenden in Höhe von über 8000 Euro zusammen. Das Geld geht an den Selbsthilfeverein "Pulmonale Hypertonie", der mit der René-Baumgart-Stiftung in Rheinstetten die Forschung über die Krankheit unterstützt.