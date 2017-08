Kultur Vohenstrauß

11.08.2017

Pfalzgraf Friedrich (1557 bis 1597) ist wohl die berühmteste Persönlichkeit, die zur Zeit der Reformation in Vohenstrauß gelebt hat. Ein Blick in seine Familiengeschichte bringt einige interessante Zusammenhänge ans Licht.

Friedrichs Großvater, Landgraf Philipp von Hessen (1504 bis 1567), war ein Freund Martin Luthers. "Der Landgraf residierte in Marburg und war eine der ganz großen Stützen der Reformation. Durch einen Skandal hat er sie aber ziemlich in Misskredit gebracht", weiß Dr. Volker Wappmann.Philipp, auch der Großmütige genannt, war mit Christine von Sachsen verheiratet. Aus dieser Ehe stammte unter anderem Tochter Anna, die Mutter von Pfalzgraf Friedrich. Eine Frau genügte dem hessischen Adeligen aber anscheinend nicht, er wollte sich zusätzlich noch mit dem sächsischen Hoffräulein Margarethe von der Saale vermählen. Daher forderte er die Reformatoren Luther, Philipp Melanchthon und Martin Bucer auf, die zweite Ehe zu gestatten. Nach einigem Zögern stimmten die drei Männer zu - unter anderem mit der Begründung, dass Abraham auch zwei Frauen hatte.Im Protestantismus war dies dann gar nicht so unüblich, viele Fürsten hatten eine zweite Ehefrau. "Die evangelische Seite hat das immer wieder genehmigt, erst im Laufe des 19. Jahrhunderts ist man davon abgekommen. Die Verantwortlichen wollten damit Scheidungen entgegensteuern, für die Katholiken war dieses Vorgehen aber natürlich ein gefundenes Fressen." Bedingung für Phillips Bigamie war, dass sie nicht bekanntwerden durfte. "Das war sehr naiv gedacht", findet Wappmann.Pfalzgraf Friedrich war evangelisch-lutherisch erzogen worden und hatte nur eine Frau, Katharina Sophia von Liegnitz (1561 bis 1608). Als Friedrich am 17. Dezember 1597 starb, war sein Leichnam wegen des strengen Winters bis März 1598 in der heutigen evangelischen Stadtkirche in Vohenstrauß aufgebahrt. Nachdem der Schnee geschmolzen war, kamen die sterblichen Überreste in die Familiengruft im St.-Martins-Münster in Lauingen (Landkreis Dillingen an der Donau).Friedrichs Bruder, Herzog Philipp Ludwig von Pfalz-Neuburg (1547 bis 1614), hatte die Gruft 1570, also drei Jahre nach dem Tod des Großvaters Philipp von Hessen, errichten und 1601 erweitern lassen. Darin befinden sich die Gräber von 38 Familienmitgliedern. Auch Friedrich und seine Frau ruhen darin.Die Repräsentation, die damals von fürstlichen Personen erwartet worden war, sollte auch im Tod aufrecht erhalten werden. Daher wurden die Adeligen mit Schmuck und in prunkvoller Kleidung bestattet. Bei Friedrich und seiner Nichte, Pfalzgräfin Dorothea Sabine, die 1598 mit 22 Jahren starb, waren die Beigaben besonders reichhaltig. Nach dem Tod von Katharina Sophia 1608 kam immer weniger Schmuck in die Särge.Dazu gehörten Armbänder, Ketten, Ringe oder Schmuckschließen, sogenannte Agraffen, oft von Nürnberger Goldschmieden. 1781 gelangten die meisten Gegenstände nach München, angeblich wegen der größeren Sicherheit. Der bayerische König Ludwig II. ließ die Gruft 1873 ein weiteres Mal öffnen und die noch vorhandenen Überreste der fürstlichen Toten in einem Steinsarkophag beisetzen. Die reich verzierten Zinnsärge kamen ins Bayerische Nationalmuseum, dort sind im Lauinger Saal auch heute noch die Schmuck- und Kleidungsstücke zu sehen. Einer der ältesten Funde ist eine runde Hutagraffe mit ritterlicher Szene aus dem Besitz von Pfalzgraf Friedrich. Sie entstand um 1540 in England.