Kultur Vohenstrauß

01.08.2017

01.08.2017

Die lokale Musikszene hat viel zu bieten. Das beweist das Jazz-Ensemble "Blue Note Project". Als eine Art Familienfest im Stadtpark reiht sich der letzte Auftritt in den diesjährigen Serenadensommer ein.

Bürgermeister Andreas Wutzlhofer hieß am frühen Sonntagabend die knapp 70 Gäste zu "einer ganz anderen Musikrichtung" als die vorhergehenden willkommen. Im September stehe aber noch eine Jugendveranstaltung der Musikinitiative Vohenstrauß (MiVoh) an. Leider musste die Serenade mit der OM-Bigband am Mittwoch, 12. Juli, wegen Regens abgesagt werden, bedauerte der Rathauschef rückblickend.Das Jazz-Quartett mit drei Amateuren und einem Semi-Profi wurde vor mehr als zehn Jahren gegründet. Bandgründer war Dr. Lothar Kiehl, der seit zehn Jahren auch als erster Tenorsaxophonist der Metro-Big-Band einen hervorragenden Ruf hat und mit Glenn Miller oder Count Basie Swing-Time-Klassiker bevorzugt.Am Piano stellte Kiehl dem Publikum Florian Klein aus Pfreimd vor, der eigentlich Informatiker ist. Er ließ sich jedoch am Music-College Regensburg als Ensembleleiter ausbilden und unterrichtet nebenberuflich an der Musikschule in Pfreimd. Seit 2010 ist Klein beim "Blue Note Project" dabei und seit 2015 auch beim Trio Baverese. Am Bass war Dr. Klaus Schmitt zu hören. Der Amberger Internist ist ebenfalls bei der Metro-Big-Band an Bord. Am Schlagzeug saß Antje Storch aus Amberg, die eine breite rhythmische Ausbildung besitzt.Kiehl machte gleich zu Beginn klar, dass es sich bei diesem Auftritt um kein Konzert handle, vielmehr sollten sich die Gäste leger unterhalten und sich bei der Feuerwehr mit Getränken eindecken. Mit "Take the A Train", das Billy Strayhorn 1939 komponierte, entführte das Jazz-Quartett die Zuhörer nach New York. "Blue Bossa" oder "Bye Bye Blackbird" folgten. Letzterer Titel gehört zum Jazz-Standard-Programm oder fand ebenso Verwendung in einem Krimi, gesungen als "Bye Bye Tatort" mit Manfred Krug und Charles Brauer, erinnerte Kiehl.Großen Gefallen bei den Zuhörern fand der französische Chanson "C'est si bon" (Es ist gut so). Für präsente und ausgewogene Soli sowie das einfallsreiche und virtuose Spiel gab es immer wieder Zwischenapplaus. Nach gut einer Stunde, vielen Jazz-Hits wie unter anderem "Mack the knife" oder "Song for my father" und einer Zugabe beendete das Ensemble den stimmungsvollen Abend mit einem begeisterten Publikum, bevor sich ein kleines Gewitter über Vohenstrauß entlud.