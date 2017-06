Kultur Vohenstrauß

01.06.2017

11

0 01.06.201711

Fast nehmen die Zuhörer bei der Serenade Paradehaltung an. Denn die zehn Musikanten des Weidener "HolzBlech"-Ensembles eröffnen mit dem Bayerischen Defiliermarsch.

Eine Frau im Ensemble

Klavier brennt länger

(dob) 1850 sei der Marsch ursprünglich als Ingolstädter Parademarsch geschaffen worden, erklärte Heiner Nachtmann, der durch den Serenadenabend führte. Doch König Ludwig II. erkannte die Magie dieses Musikstücks. Seitdem gehört es zum festen Bestandteil der weiß-blauen Bayernromantik.Der musikalische Leiter Reimund Mittelmeier freute sich, dass es heuer endlich geglückt sei, im Stadtpark aufzutreten, nachdem im vergangenen Jahr gleich zwei ins Auge gefasste Termine verregnet wurden. "Aller guten Dinge sind drei", meinte Bürgermeister Andreas Wutzlhofer, der die über 150 Gäste auf einen "herrlichen Abend" einstimmte.Maria Neubauer begleitete die neun Männer als einzige Frau. Die Musiker brachten "echte Blasmusik ohne Verstärker" in die Pfalzgrafenstadt. Die wohl bekannteste Polka von Ernst Mosch, "Pfeffer und Salz", durfte natürlich nicht fehlen. "Der böhmische Grantlhuber" von Klaus Rustler, der in Neualbenreuth geboren wurde, findet sich wahrscheinlich ebenso in der Oberpfalz, vermutet Nachtmann.Was eine "Musikantensehnsucht" bedeutet, könne nur eine Frau ermessen, die das Herz eines Musikanten aus nächster Nähe schlagen hörte. Dass es sich bei dem Ensemble um eine eingeschworene Truppe handelte, war bei diesem wunderbaren Klangkörper richtig zu spüren. Eine interessante Polka war auch "Wenn der Tag erwacht" von Bedrich Nikodém, der 1909 in Wien geboren wurde, und mit seiner Familie 1921 nach Brünn in die damalige Tschechoslowakei übersiedelte.Er war Ende der 1920er Jahre einer der besten Tischtennisspieler des Landes, gehörte bis 1933 der Männerauswahl an und nahm an fünf Weltmeisterschaften teil, informierte Nachtmann. Zwar hatte er in Prag ein Ingenieurstudium absolviert, doch die Musik wurde seine ganze Leidenschaft. Die "Schneidigen Mannerleut" sind solche "Männer wie wir", meinte der Moderator. Längst drehte sich zu diesem Zeitpunkt ein Paar barfuß zu den Takten im Gras."Mei Dearnderl is ins Wasser g'foin", hieß ein weiterer Titel. "Dann hol'n wir's halt wieder außer." Musikalisch dürfte es der Gruppe in jedem Fall gelungen sein. Für Erheiterung sorgte Nachtmann zwischendurch mit der Frage, was der Unterschied zwischen einer Klarinette und einem Klavier sei, und verschaffte damit den Musikanten eine kleine Schaffenspause: "Das Klavier brennt länger." Etliche Spitzen setzte Nachtmann zudem gegen seinen Musikerkollegen Thomas Haderer, der ein echter 1860er-Fan ist und derzeit nach dem Misserfolg wahrscheinlich genug leidet. "Die SpVgg Vohenstrauß braucht noch nicht gegen die Münchner antreten?", fragte er lächelnd in die Runde.Das Südtiroler Heimatlied "Dem Land Tirol die Treue" setzte den Schlusspunkt eines wunderbaren Gastspiels. Doch die Zuschauer forderten noch lautstark zwei Zugaben ein, die mit dem "Gföller Marsch" und der böhmischen Polka "Sakvicka" sofort erfüllt wurden. Eines war schnell klar an diesem Abend: Diese Musikanten spielen nicht nach Noten, sondern mit viel Herz. Beim Publikum kam das auf jeden Fall an. Am Samstag, 10. Juni, um 19 Uhr gastieren die "Bierfilzlrocker" im Stadtpark.