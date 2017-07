Kultur Vohenstrauß

13.07.2017

Sie treffen den richtigen Ton

Vohenstrauß . (dob) Großer Tag für die Chormitglieder in der evangelischen Kirchengemeinde und für Chorleiterin Ulrike Kießling , die sich diesmal selbst unter den Geehrten befand. "Ein großer Kirchenschatz steht hier vorne", meinte Kießling angesichts der vielen Chormitglieder im Altarraum beim Familiengottesdienst.Langjährige Sänger wurden mit Urkunden und Anstecknadeln gewürdigt. Edda Höcker , Christa Suckart und Dieter Hofmann singen seit 60 Jahren in der Gemeinschaft. Diese drei hatten deshalb einen Sonderapplaus verdienst. "Der Verband dankt den Geehrten, dass sie sich an dieser wunderbaren Aufgabe beteiligen, Gottes heilbringende Botschaft zu verkünden, Gemeinschaft ermöglichen und erfahren. Wir bitten sie weiterhin, Gottes Botschaft ihre Stimme zu leihen", erklärte Kirchenmusikdirektor und Präsidenten des Verbands evangelischer Chöre in Bayern, Reinhold Meiser .Für 20 Jahre im Kirchenchor wurden Bärbel Riedel und für 25 Jahre Hannah Hopf ausgezeichnet. 30 Jahre sind es bei Heike Schaller . Als Gründungsmitglieder des Chors Vivace für 20 Jahre Gesang überreichte Kießling an Sabine Fuchs , Jürgen Hilburger , Dieter Hofmann, Uli Münchmeier und Claudia Reinl weitere Urkunden.Drei Urkunden waren laut Reinl noch übrig. Kießling war die Empfängerin für 30 Jahre Gesang im Kirchenchor, 25 Jahre Chorleitertätigkeit und 20 Jahre als Gründungsmitglied im Chor Vivace, den sie ebenfalls leitet. Die wichtigste sei die Ehrung für ihre Chorleitertätigkeit, stellte Reinl heraus. Sie frage sich oft, wie Kießling diesen Ehrenamtsdienst aushalte, denn leicht machten es ihr die Sänger nicht immer. Reinl plauderte ein wenig aus dem Nähkästchen und verriet, dass es immer Vokalisten gebe, die schwätzen oder nörgeln weil das Lied nicht zusagt. Wieder andere kommen zu spät zu den Proben.Bei all den Probleme verzweifle Kießling nie, bleibe ruhig und besonnen und treffe stets den richtigen Ton, um die Gemeinschaft immer wieder neu zu motivieren. "Natürlich hoffen alle auf weitere 25 Jahre mit dir", schob Reinl noch eine große Bitte augenzwinkernd nach, bevor sie Geschenke überreichte.