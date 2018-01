Kultur Vohenstrauß

14.01.2018

Es ist soweit. Die fünfte Jahreszeit regiert die Stadt: Erstmals seit langem ist der Inthronisationsball wieder ausverkauft. Show, Musik und Motto begeistern die Gäste in der Stadthalle.

Grantige Wikingerfrauen

Freudige Tänzer

Hunderte Besuchern ließen sich in der Nacht auf Sonntag den Auftakt des Faschingsvereins (FVF) nicht entgehen: Die 45. Ballsaison startete mit ihrem anspruchsvollen Titel "Wikinger - eine FVF-Saga" in einem ausverkauften Saal. Bestens aufgelegt und gut gelaunt harmonierten Publikum und Akteure in einer fetenmäßigen Atmosphäre. Gehörnte Blechhelme als unverwechselbares Erkennungszeichen blieben zwar ausschließlich den FVF-Mitgliedern vorbehalten. Doch auch so sind die guten Stücke in ganz Vohenstrauß samt Umgebung bereits so gut wie ausverkauft.Was sich aus dieser "FVF-Saga" alles choreografieren ließ und mit welchem Verständnis die Organisatoren das Thema anpackten, traf voll den Geschmack der Gäste. Die Aktiven befeuerten den Inthronisationsball in der kraftvoll dekorierten Stadthalle mit einem fantastischen Programm: Die effektvollen und sehenswerten Auftritte der riesig anmutenden Tänzerschar zogen alle Augen auf sich. Schon zum Beginn bedachten die Ballbesucher das aufwendig inszenierte Geschehen mit großem Beifall. Präsident Tobias Plödt und sein Vize Thomas Daschner nährten sich mit Harfe und Hammer dem auf Alene Schneider zurückgehenden Wikinger-Thema. Einleitend konnte sich die erstmals verpflichtete OM-Bigband mit Lokalmatatorin Steffi Mittelmeier am Mikrofon gleich so richtig in die Handlung einbringen. Fanfaren erklangen und das Orchester gestaltete das Auftaktszenario. Das Prinzen- und Ehepaar Christian III. und Ramona I. stand im Zentrum eines wilden Wikingerhaufens, die inklusive Uttensilien auf das Tanzparkett einzog. Gleich mit einem zweifachen Paartanz eröffnete das Prinzenpaar standesgemäß die Tanzrunden.Als Bürgermeister Andreas Wutzlhofer in das traditionelle Zeremoniell eingebunden werden sollte, flüchtete er erst einmal in die hintersten Bankreihen. Was war geschehen? Entgegen der langjährigen Praxis hatte Präsident Plödt keine Gardemädchen in Richtung Bürgermeister geschickt, sondern zwei grantig dreinschauende Wikingerfrauen. Ein Entkommen gab es jedoch nicht und so landete das Stadtoberhaupt letztlich doch auf der Bühne. Hier erinnerte Wutzlhofer an den grandiosen Jubiläumsball vor einem Jahr mit dem ostbayerischen Faschingsumzug als Highlight: "Vielleicht gelingt es dem FVF, diese Euphorie und Stimmung des letzten Faschings herüber zu retten", sagte der Bürgermeister. "Wenn man so reinschaut in die Runde, glaube ich, ein guter Anfang ist gemacht. Denn seit vielen, vielen Jahren ist der Inthroball wieder einmal ausverkauft. Ein Dankeschön an Euch alle, dass Ihr den Saal so gerammelt voll gemacht habt."Unter Hinweis auf die ausgefallene Übergabe des Rathausschlüssels mitsamt der Stadtkasse aufgrund der Sanierung des Rathauses, hatte der Bürgermeister ein "Trostpflaster" in Form von 500 Euro in bar mitgebracht, die er an Präsident Plödt übergab. Die Tanzfreudigen motivierten die Musiker mit einem enormen Zuspruch. Das war wohl auch den besinnlichen Feiertagen und der staaden Zeit geschuldet.Kompakt verdichtete Ordenverleihungen brachten dennoch über 50 Teilnehmer in den Besitz der nagelneuen Stücke, die einen Helm mit Hörnern als Symbol tragen. Kaum war der Sonntag angebrochen, versammelte sich erneut Alles um das großflächige Tanzparkett. Gespannt und neugierig erwartete die Menge die Premiere der neuen Mitternachts-Show. Die wochenlangen Vorbereitungen standen vor ihrer Krönung. Ein genial gemischter Hitmix lieferte die Grundlage zum Ablauf der mitreißenden Darbietung, in die auch folkloristische Züge des Nordens einflossen. Kräftiger Applaus bescheinigte dem Ensemble immer wieder das hohe Maß an Können, Impulsivität und Glanz als Ausdruck des außergewöhnlichen Mottos.