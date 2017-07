Kultur Vohenstrauß

19.07.2017

Am Sonntag, 23. Juli (19.30 Uhr), laden die Stadt Vohenstrauß, der Verein "Bürger und Polizei - Partner für Sicherheit" und das Polizeiorchester Bayern zu einem Benefizkonzert in die Stadthalle ein. Der gesamte Erlös wird zugunsten des Weißen Rings zur Unterstützung von Opfern von Kriminalität und zur Verhütung von Straftaten gespendet.

Unter dem Konzerttitel „BLUE“ können sich musikbegeisterte Besucher auf einen vielfältigen Konzertabend freuen. Die musikalische Bandbreite des Polizeiorchesters Bayern reicht von Ouvertüren und Märschen bis zu Arrangements der Jazz- und Filmmusik. Das sinfonische Blasorchester spielt unter der Leitung von Chefdirigent Professor Johann Mösenbichler ein abwechslungsreiches Programm mit klassischen und modernen Werken von Franz Schubert bis Richard Rodgers. Neben bekannten Big-Band-Hits steht das Concertino für Marimba und Blasorchester von Alfred Reed auf dem Programm. Die Solistin Elina Goto wird dabei zeigen, welche virtuosen Möglichkeiten in diesem Stabspielinstrument stecken.Das Polizeiorchester Bayern mit Sitz in der Landeshauptstadt München ist das professionelle, sinfonische Blasorchester der Bayerischen Polizei. Es wurde 1951 gegründet und kann mit seiner über 65-jährigen Geschichte auf eine interessante Entwicklung zurückblicken. Aus ursprünglich 30 Polizisten entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte ein konzertantes Blasorchester mit 45 studierten Berufsmusikern.Das Polizeiorchester Bayern versteht sich als Bindeglied zwischen Polizei und Bürgern. Es stellt sich in den Dienst der guten Sache, indem es in Kooperation mit Veranstaltern aus ganz Bayern und darüber hinaus jährlich bis zu 60 Benefizkonzerte zu sozialen, karitativen und kulturellen Zwecken spielt. Im Rahmen dieser Wohltätigkeitsveranstaltungen arbeitet das Orchester mit Vereinen, Stiftungen sowie Kultur- und Tourismusämtern zusammen. Zu den besonderen Referenzen des Klangkörpers zählen zudem beispielsweise der Weltsaxophonkongress in Straßburg, das aDevantgarde-Festival für zeitgenössische Musik in München und die Münchner Opernfestspiele. Weitere Informationen zum Konzert gibt es unter www.polizeiorchester-bayern.de oder über die Stadt Vohenstrauß unter www.vohenstrauss.de. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.