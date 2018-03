Kultur Vohenstrauß

21.03.2018

Das Dach über der Tribüne auf der Burg Leuchtenberg hat wegen seines Alters ausgedient. Die Verantwortlichen der Stadtbühne Vohenstrauß haben aber bereits eine Lösung.

In der Jahreshauptversammlung der Stadtbühne standen Neuwahlen an. Zunächst berichtet Vorsitzender Schorschi Kausler bei seinem Rechenschaftsbericht über die Ereignisse der beiden vergangenen Jahre.Der bedeutendste Punkt war das neue Dach über der Tribüne auf der Burg Leuchtenberg. Da das alte wegen seines Alters nicht mehr benutzt werden durfte, musste eine Lösung gefunden werden. Der Vorstand entschied sich für eine selbsttragende Variante mit einem Rundbogendach. Großer Vorteil dieser Konstruktion ist, dass sie überall aufgebaut werden kann. Außerdem fallen die vier Haltestangen des alten Dachs weg, die auf einigen Plätzen die Sicht auf die Bühne etwas beeinträchtigt haben. Allerdings ist die Neuanschaffung nicht billig, und es bleiben trotz eines Zuschusses von 25 000 Euro vom Kulturausschuss des Bezirks der Oberpfalz noch Kosten von etwa 110 000 Euro übrig.Das Dach war somit auch ein wichtiger Punkt beim Rechenschaftsbericht vom Kassier Peter Wittmann. Er ist sicher, dass der Verein den Kauf stemmen kann, wäre aber sehr froh, wenn von den umliegenden Kommunen auch noch ein Zuschuss zu diesem Dach käme. Ein Bittbrief ist an die Bürgermeister unterwegs.Zu einer Diskussion führte ein Antrag eines Mitglieds bezüglich der Regionalbibliothek Weiden. Die Mitglieder kamen am Schluss nahezu einstimmig zu dem Beschluss, dass der Vorstand dem LTO empfiehlt, in der nächsten Zeit eine weitere Spielstätte in Weiden zu suchen, weil in der Regionalbibliothek nicht alle Stücke vor einer entsprechenden Zuschauerzahl und in optimalem Maße aufgeführt werden können. Die Regionalbibliothek bietet ein unvergleichbares Ambiente, hat aber durch ihre Dachbalkenkonstruktion entsprechende Grenzen bei der Umsetzung von Inszenierungen.Die Mitglieder bestätigten bei der anschließenden Wahl sowohl den Vorstand als auch den Beirat des Landestheaters Oberpfalz (LTO) im Amt. Vorsitzender der Stadtbühne ist weiterhin Kausler und sein Vertreter Reiner Hartwig. Als Schriftführer wurde wieder Bernhard Neumann und als Kassier Peter Wittmann wiedergewählt. Nur bei den Beisitzern ist für den ausgeschiedenen Tobias Schmauß Ralf Grimaldi nachgerückt. Geblieben sind Sonja Hammer-Kölbl, Andrea Kleber, Eva Schwab und Ruppert Grünbauer.Schließlich wurden auch noch die Mitglieder der Stadtbühne im Beirat des LTO im Amt bestätigt. So stehen Christian Landgraf, Martin Gleixner, Hans-Jürgen Gmeiner, Daniel Grünauer sowie Jochen Schwab auch weiterhin als kontrollierendes und unterstützendes Gremium der LTO-Geschäftsführung zur Seite.