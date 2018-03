Kultur Vohenstrauß

14.03.2018

Als Newcomerin startete Isi Glück, Miss Germany 2012, in ihre erste Mallorca-Partysaison 2017 - und eroberte die Herzen der Partyfans im Sturm. Bereits die erste Single "Ich will zurück zu Dir (Hände hoch Malle)" entwickelte sich rasant zur Feierhymne der Generation Spaß und wurde zum Dauerbrenner auf Mallorca (Megapark) wie auch in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.

"Hände hoch, Malle" heißt es am Freitag, 16. März, ab 21 Uhr in der Alten Glasfabrik Vohenstrauß beim Starkbierfest im Mallorca-Style. Für Musik sorgt zudem DJ Michael B.. Karten: "Der neue Tag" in Weiden, auf www.nt-ticket.de sowie den NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.