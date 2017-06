Kultur Vohenstrauß

Zwei Tage, zwei Bühnen, 22 Musikgruppen: Wenn die Partnerstadt Stríbro zum Stadtfest einlädt, geht es richtig rund. Eine Vohenstraußer Band reist sogar aus Paris an.

Weitere Auftritte Es folgen noch zwei weitere Open-Air-Konzerte im Rahmen der Feierlichkeiten zur Städtepartnerschaft, bei der die MiVoh mit Gruppen dabei ist: Am Samstag, 15. Juli, ist die Realschulband an der Reihe. Am Samstag, 19. August, treten "Granny Is Back" in Stríbro auf. (exb)

Stríbro/Vohenstrauß. Seit 2014 ist die Musikinitiative Vohenstrauß (MiVoh) beim Stadtfest vertreten. Anlässlich des 25. Jubiläums der Städtepartnerschaft duften gleich drei Bands aus dem Vereinsnetzwerk - alle mit selbst komponierten Stücken - dort abrocken.Den Anfang am Freitagabend auf der Kino-Bühne machten "Aliens Ate My Mum", die schon bei der Serie "Bauch Beine Pogo" im Fitnessstudio "Asante Sana" oder auf dem Frühlingsfest in Vohenstrauß aufgetreten sind. Die Alternative-Rocker ließen sich vom leichten Regen genauso wenig abschrecken, wie das Publikum, das die Gruppe frenetisch feierte. Die Jungs um Sänger Dominik Hitzek durften nicht gehen, ohne ein paar T-Shirts oder CDs loszuwerden.Am selben Podium ging es am frühen Samstagabend auch für die "Shorelines" heiß her: Die relativ frisch formierte Metalcore-Band feuerte bei einem ihrer ersten Auftritte ein energiegeladenes Set aus den Boxen. Die sehr anspruchsvollen Stücke sprachen besonders die eingefleischten Metal-Fans an. Einige waren sogar extra aus Deutschland angereist. Besonders die beeindruckenden Riffs von Gitarrist Benedikt Schmidt ernteten regen Applaus.Pünktlich zu ihrem Konzert auf dem Stadtplatz kamen die "404 Whizzkids" von ihrem Auftritt am Freitag bei der RFM-Music-Show aus Paris in Stríbro an. Es blieb noch Zeit, ein paar tschechische Freunde hinter der Bühne zu begrüßen, ehe die Formation ihre Stücke zum Besten gab, die dem Publikum teilweise schon vertraut waren. Bereits 2014 war die Gruppe am Kino aufgetreten. Die Band hat für dieses Jahr ein neues Album angekündigt.Auch Mitglieder der Musikinitiative, die an diesem Wochenende nicht selbst Hand am Instrument anlegten, oder Fans der Bands waren mitgereist, um das Wochenende gemeinsam zu verbringen. Der alljährliche Termin hat sich mittlerweile schon fest im Vereinskalender etabliert. "Es geht nicht allein nur um die Musik: Neben tollen Konzerten triffst du bekannte und neue Gesichter. Man hat sich viel zu erzählen", erklärte MiVoh-Vorsitzender Hannes Gilch.