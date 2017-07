Politik Vohenstrauß

20.07.2017

Es sind junge Familien aus dem Umland, Vohenstraußer, aber auch Bürger, die nach einer Arbeitsstation in Regensburg wieder in ihre Heimat zurückkehren: Rund 20 Parzellen im Baugebiet "Sommerwiesen" bekommen heuer noch einen neuen Besitzer.

"Ich bin mit dem Andrang zufrieden. In diesem Größenverhältnis haben wir gerechnet", erklärt Verwaltungsleiter Alfons Sier mit Blick auf die Veranstaltung am Montag im Rathaus. Dort waren laut Anwesenheitsliste 51 Bürger, um sich über das weitere Vorgehen im neuen Baugebiet zu informieren. Darunter befanden sich aber auch Bankvertreter und Paare.Am Ende haben 8 Bauwillige einen formlosen Kaufantrag auf Erwerb eines Grundstücks unterschrieben. Am nächsten Tag kamen noch einmal 6 hinzu. "Wir werden insgesamt so um die 20 Parzellen in nächster Zeit verkauft haben", schätzt Sier. Für den Haushalt habe die Kommune auch in dieser Größenordnung kalkuliert. "Und falls es doch mehr werden, dann kann es uns nur recht sein." Bis aber die ersten Bauwilligen ihren Kaufvertrag unterzeichnen, werde es noch bis September dauern.Die Bauplätze unterliegen zudem ab dem Tag der Beurkundung des Kaufvertrags einem dreijährigen Bauzwang. Innerhalb diesen Zeitraums muss der Bauherr ein bezugsfertiges Wohngebäude errichtet haben. Geschehe dies nicht, habe die Kommune ein Rückkaufrecht.5 Parzellen waren besonders begehrt, denn dafür gab es jeweils 2 Bewerber. Letztendlich zählte das Windhundprinzip ("Wer zuerst kommt, mahlt zuerst"). "Ich bin mit allen Leuten gut ausgekommen, auch wenn manche verständlicherweise enttäuscht waren. Aber wir haben uns ausgetauscht und sind so immer zu einer guten Lösung gekommen", freut sich Verwaltungsleiter Sier.Im Vorfeld hatten sich 60 Interessierte für die 70 Parzellen des ersten Bauabschnitts bei der Stadt gemeldet. "Möglicherweise haben sich welche anders entschieden. Alle, die sich nicht bei mir gemeldet haben oder nicht da waren, rufe ich aber in den nächsten Tagen an." Damit dünne der Beamte die Liste langsam aus.Im Herbst könnten möglicherweise schon die ersten Bürger zum Bauen anfangen. Denn die Erschließung sollte Ende September, spätestens aber Mitte Oktober ("Wie schnell es geht, liegt wie immer auch am Wetter") abgeschlossen sein. "Faszinierend" nennt Sier, die unterschiedlichen Meinungen zum Grundstückspreis von 68 Euro pro erschlossenem Quadratmeter. Einige Bauwillige aus dem Umland hätten dies als teuer bezeichnet, andere wiederum als billig.