Politik Vohenstrauß

07.06.2017

Nun steht das Datum fest: Der Beginn für den Betrieb der Zentralen Reiseservicestelle des Freistaats Bayern ist am 1. Juli - allerdings nicht in Vohenstrauß.

Vorerst siedelt die Behörde in Weiden in der dortigen Reisekostenabrechnungsstelle (Centralwerkstätte) an. Dies teilte das Finanz- und Heimatministerium am Mittwoch mit. Bereits seit Anfang Mai würden beim Landesamt für Finanzen, Dienststelle Regensburg, fünf Mitarbeiter für ihre neue Tätigkeit umfassend geschult.Voraussichtlich im ersten Halbjahr 2018 soll zusammen mit der Übernahme weiterer Dienststellen und zusätzlichem Personal aber der Umzug nach Vohenstrauß erfolgen. Laut der Pressemitteilung bleibt es im Endausbau bei 40 neuen hochqualifizierte Arbeitsplätzen, die die Pfalzgrafenstadt im Zuge der Behördenverlagerungen erhalten soll.Die Gründe für die Verzögerung des Umzugs nach Vohenstrauß in das ehemalige Amtsgerichtsgebäude in der Pfarrgasse 18 sind "weitere Umbaumaßnahmen". Nach NT-Rückfrage erklärt das Ministerium, dass es sich konkret um statische Maßnahmen an Decken, Brandschutz- und Elektroarbeiten handelt. Gleichzeitig werde das Gebäude energetisch saniert und barrierefrei umgebaut. Die einzelnen Maßnahmen seien derzeit in der Ausschreibungsphase. "Wir investieren rund 1,6 Millionen Euro in Vohenstrauß, um für die Mitarbeiter optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen", gibt Staatsminister Markus Söder an.Die mögliche Verzögerung von bis zu einem Jahr, bis die Behörde in der ehemaligen Kreisstadt ihren Betrieb aufnimmt, sieht Bürgermeister Andreas Wutzlhofer gelassen. "Das Wichtigste ist, dass die Reiseservicestelle in unsere Stadt kommt. Das steht fest und steht auch klar in der Pressemitteilung." Offenbar hätten sich bei den Sanierungsarbeiten bauliche Probleme aufgetan, "daher kann das Zeitfenster nicht eingehalten werden".Die jetzige Entscheidung, vorerst in Weiden zu starten, könne er verstehen. "Denn man kann nicht in ein halbfertiges Gebäude einziehen." Zudem sei es nicht verkehrt, schon mit dem Probebetrieb zu beginnen.Die zentrale Behörde soll zukünftig die Abwicklung und Abrechnung der Dienstreisen der Beschäftigten des Freistaats übernehmen. Zum Start Anfang Juli werden zunächst die bisher dezentral bearbeiteten Dienstreiseaufgaben des Landesamts für Steuern sowie des Landesamts für Finanzen auf die neue Einrichtung übertragen.