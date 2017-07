Politik Vohenstrauß

19.07.2017

25

0 19.07.201725

Entspannt lehnt sich der Bundesjustizminister beim Redaktionsgespräch in der Vohenstraußer Realschule zurück. "Ich komme nicht, um den Schülern die Welt zu erklären", sagt Heiko Maas (SPD). Der 50-jährige Saarländer kommt bei den jungen Leuten nicht als Besserwisser rüber, sondern "überraschend menschlich".

Uli Grötsch will zuletzt schmunzeln Der sozialdemokratische Aufsteiger aus der Oberpfalz begleitet Heiko Maas bei seiner Tour durch den Wahlkreis. Uli Grötsch, neuer Generalsekretär der Bayern SPD, ist ein Fan des Bundesjustizministers: Grötsch: "Wir würden es gut finden, wenn Heiko in der Verantwortung bliebe", sagt der Waidhauser. "Gerade beim Ausländerrecht war er die Phalanx gegen de Maizière und konnte so auch der Innenpolitik einen sozialdemokratischen Anstrich verleihen." Und Umfragetief hin oder her, der Polizist ist sich sicher: "Jeder, der zu Martin Schulz Kontakt hatte, weiß, das ist der richtige Mann mit einer konkreten Vorstellung davon, wie Deutschland in die Zukunft gehen soll." Die Sozialdemokraten taumelten keinesfalls in diesen Wahlkampf: "Wir haben den Anspruch auf einen Wahlsieg nicht aufgegeben. Diejenigen, die darüber schmunzeln, werden sich nach dem Wahltag wundern." (jrh)

Mordaufrufe, Volksverhetzungen, Bedrohung - das ist alles nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Justizminister Heiko Maas

Mit Traumjobs in der Politik ist das so eine Sache, man sollte sich nicht daran gewöhnen. Justizminister Heiko Maas

Heiko Maas: Ich glaube nicht, dass das Gesetz alle Probleme löst, aber es ist ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung von Hasskriminalität und strafbaren Fake News in sozialen Netzwerken. Die geltende Rechtslage ist klar: Plattformbetreiber sind verpflichtet, strafbare Inhalte zu löschen, wenn sie davon Kenntnis erlangen. Mir geht es darum, dieses Recht auch durchzusetzen. Wir haben in vielen Gesprächen versucht, eine gemeinsame Lösung zu finden. Passiert ist wenig. Die Löschpraxis ist noch immer komplett unzureichend. Der Anteil strafbarer Beleidigungen und Bedrohungen nahm sogar weiter zu. Wenn die internationalen Unternehmen den Eindruck haben, sie müssten sich nicht mehr an unser nationales Recht halten, müssen wir reagieren.Das ist nicht ganz neu für mich. Ich habe sehr früh und sehr deutlich gesagt, was ich etwa von Pegida halte. Ob es ein besonderer Beitrag zur Debattenkultur ist, andere niederzubrüllen oder ihnen "Hau ab!" zuzuschreien, das muss jeder selber wissen. Klar ist: Die Meinungsfreiheit gilt für jeden, sie schützt auch Meinungen, die uns nicht gefallen. Auch diese Leute haben das Recht, ihren Unmut zum Ausdruck zu bringen. Wenn allerdings Extremisten und Populisten die Menschenwürde einzelner Bevölkerungsgruppen angreifen, werde ich weiter entschieden für unsere Grundrechte eintreten.Die Gründe sind vielschichtig. Ich hoffe mal nicht, dass diese Wut repräsentativ für das gesellschaftliche Klima bei uns ist. Wichtig bleibt, dass auch diejenigen, die in einem weltoffenen Land leben wollen, nicht nur schweigen. Sonst hat man irgendwann den Eindruck, dass die Wütenden keine Minderheit mehr sind. Wut und Hass dürfen nicht unsere Debatte bestimmen.Klares Nein. Mordaufrufe, Volksverhetzungen, Bedrohung - das ist alles nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das muss nicht nur von der Justiz konsequent verfolgt werden, sondern auch aus dem Netz verschwinden. Das hat rein gar nichts mit Zensur zu tun. Im Gegenteil: Damit schützen wir die Meinungsfreiheit - vor allem derer, die durch solche Hasskriminalität mundtot gemacht werden sollen. Mit dem neuen Gesetz sorgen wir dafür, dass schon heute bestehende Löschpflichten der Plattformbetreiber endlich auch eingehalten werden. Im Grunde ist das nichts anders, als was Tageszeitungen schon immer mussten, wenn sie Leserbriefe veröffentlichen - darauf achten, keine strafrechtlich relevanten Passagen zu publizieren.Die Betreiber sozialer Netzwerke werden verpflichtet, den Nutzern ein unkompliziertes Verfahren zur Übermittlung von Beschwerden über strafbare Inhalte anzubieten. Und: Die Netzwerke müssen Nutzerbeschwerden unverzüglich zur Kenntnis nehmen und auf strafrechtliche Relevanz hin prüfen. Falls Facebook nicht reagiert, kann man sich an das Bundesamt für Justiz wenden, das kann am Ende eine Geldbuße verhängen.Wenn etwas im Netz ist und tausendfach geteilt wurde, können wir das nicht ganz rückgängig machen. Aber wir können dafür sorgen, dass es so schnell wie möglich entfernt wird - innerhalb von 24 Stunden bei offensichtlich strafbaren Inhalten.Die Digitalisierung beschleunigt alles, da Schritt zu halten mit der Rechtssetzung, ist nicht einfach. Das Netzwerkdurchsuchungsgesetz ist aber in überschaubarer Zeit beraten und beschlossen worden.Vielleicht haben Sie es auch gelesen, Tesla-Chef Elon Musk hat zusammen mit Stephen Hawking die Politik aufgefordert, Regeln für künstliche Intelligenz aufzustellen. Die selbstlernende Robotik kann sich möglicherweise irgendwann gegen die Interessen des Menschen wenden. Hawking hat schon mal einen Notfallschalter gefordert. Dass Musk als Unternehmer so was fordert, sagt einiges.Ja, in der Tat. Der Gesetzgeber muss immer Ball bleiben.Wer glaubt, einen Tante-Emma-Laden plündern zu müssen, dem kann ich kein politisches Motiv zugestehen. Einzelne Personen haben [beim G20-Gipfel in Hamburg] bewusst Menschen verletzt und deren Lebensgefahr offenbar in Kauf genommen. Dieses Ausmaß an Gewalt ist nicht tolerierbar. Deshalb muss der Rechtsstaat jetzt tun, was er kann, um sehr konsequent gegen die Täter vorzugehen.Ja. Ich habe meine Kolleginnen und Kollegen darum gebeten. Es geht dabei in erster Linie um die Identifizierung von Leuten, die auf Bildern und Videos zu sehen sind. Wir haben darum gebeten, dass auch Rechtshilfeersuchen möglichst bevorzugt behandelt werden. Bisher haben wir ermutigende Reaktionen erhalten.Wir sehen einen Wandel des traditionellen Eheverständnisses, der angesichts der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers die Einführung der "Ehe für alle" verfassungsrechtlich zulässt. Im Übrigen steht es jedem natürlich frei, das überprüfen zu lassen.Wir können dazu nicht schweigen. Es ist relativ ungewöhnlich, dass wir als Bundesregierung Stellung beziehen. Aber es ist eben auch ein außergewöhnlicher Fall ist. Wir fordern, dass so schnell wie möglich ein rechtsstaatliches Verfahren eingeleitet wird. Das können wir nur tun, weil Deniz Yücel einen deutschen Pass hat.Ich hatte vorher und ich habe nachher keine Erklärung. Politik ist unberechenbarer geworden. Es ist allerdings auch deutlich geworden, wo die SPD hin kann. Wenn es möglich ist, in so kurzer Zeit mit der Union auf Augenhöhe zu kommen, zeigt das den großen Rückhalt in der Bevölkerung.Wenn es an der fehlenden Emotionalität liegt, warum ist dann Merkel seit zwölf Jahren Kanzlerin?Finde ich nicht zwingend. Ich verstehe nicht, was man Schulz vorwirft - erst beklagen sich einige, dass er nicht konkretisiert, wofür er ist. Tut mir leid, aber das tut Frau Merkel seit zwölf Jahren nicht.Mit Traumjobs in der Politik ist das so eine Sache, man sollte sich nicht daran gewöhnen. Ich habe das in den vergangen vier Jahren gerne gemacht, wir haben viel hinbekommen - und, in welcher Funktion auch immer, ich würde gerne noch einiges bewegen.Eine weitere Reform des Mietrechts, um die Explosion der Mieten in den Ballungsräumen in den Griff zu bekommen. Der Vermieter sollte die Vormiete ausweisen müssen, damit die Mietpreisbremse noch mehr Menschen hilft. Aber mit der CDU ging das leider nicht. Auch bei der Umlage der Wohnraummodernisierung würden wir gerne die Kosten fairer aufteilen und diese auf 8 statt 11 Prozent reduzieren. Da nähme man mit Blick auf die niedrigen Zinsen heute den Vermietern nichts weg.Ein Justizminister besucht Gerichte, Staatsanwaltschaften oder die Verbraucherschutzzentrale, die auch zu meinem Ressort gehört. Das sind Themen, die viele Menschen interessieren.Ja, es werden viele sein. Ich freue mich darauf, mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch zu kommen.