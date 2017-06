Politik Vohenstrauß

29.06.2017

Wenn Josef Haberkorn 2020 bei der Kommunalwahl in seinen politischen Ruhestand gehen wird, kann er auf über 50 Jahre Aktivität in der CSU zurückblicken. Eine besondere Auszeichnung erhält er aber bereits am Dienstag.

Altenstadt. (dob) Dem ehemaligen CSU-Ortsvorsitzenden Haberkorn schlug nach seinem Wohnortwechsel im Oktober 1998 sehr viel Vertrauen entgegen. Jetzt ernannte ihn seine Nachfolgerin Martha Bauer bei einer Versammlung im Gasthof Vitzthum-Kleber zum Ehrenvorsitzenden. Nach wie vor zählt die kleine politische Gemeinschaft auf das Wort und die Kompetenz des erfahrenen Manns.Vor 34 Jahren kreuzten sich die Wege von Andreas Wutzlhofer und Haberkorn, der Betriebsleiter in der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt Almesbach und des Staatsguts Pfrentsch war, und den jungen Studenten als Praktikanten unter seine Fittiche bekam. Deswegen war dem Bürgermeister vorbehalten, die Laudatio zu halten. "Du warst ein strenger, korrekter und fördernder Betriebsleiter", anerkannte der Redner. Bereits vor der Gebietsreform schloss sich Haberkorn im Juni 1970 der CSU an. Zuerst in Neutraubling, dann im Ortsverband Weiden Ost. "Du bist ein politisches Urgestein mit fundiertem Wissen", sagte Wutzlhofer.Das war auch dem Ortsverband Altenstadt nicht entgangen. So wurde Haberkorn zum Glücksfall für die Altenstädter. Denn er trat in die Fußstapfen des Vorsitzenden und heutigen Ehrenvorsitzenden Hans Wittmann. Am 22. Mai 2006 rückte der Altenstädter für den damals zurückgetretenen Michael Wittmann in den Stadtrat nach. Wutzlhofer lernte Haberkorn im Stadtrat als "engagierten Kümmerer" kennen. 2008 wurde der Altenstädter zudem in den Kreistag gewählt. Sein Bekanntheitsgrad, seine Korrektheit und Verlässlichkeit brachten ihn stets gute Wahlergebnisse und das Vertrauen vieler Wähler. So rückte er im Gesamtlandkreis dank seiner Stimmen von Platz 58 auf Platz 14 vor.Am 24. April beschloss der neue Vorstand des Ortsverbands, ihm für die enormen Verdienste den Ehrenvorsitz zu übertragen, erklärte Bauer. Haberkorn nahm die Würdigung dankend an und erinnerte an die Stunde, als der unvergessene Franz Zenefels vor seiner Haustür stand und ihn zur CSU-Ortsversammlung einlud. Dass er später als "Zugereister" zu 100 Prozent zum Vorsitzenden gewählt wurde, sei für ihn eine große Ehre gewesen. Den Dank, den er heute mit dieser Auszeichnung erhalten habe, könne er aber postwendend an die Gemeinschaft zurückgeben, die ihn immer unterstützte.