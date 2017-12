Politik Vohenstrauß

01.12.2017

Eine Bibliothekarin hat die städtische Bücherei im Vohenstraußer Rathaus unter die Lupe genommen. Das Ergebnis der Visite bereitet den Verantwortlichen große Sorgen.

Dabei seien viele Mängel und Schwächen der Bücherei ans Tageslicht gekommen. In der Sitzung des Jugend-, Tourismus- und Kulturausschusses am Mittwoch war es für Bürgermeister Andreas Wutzlhofer "kein so erfreuliches Thema". Kämmerer Rainer Dötsch habe nach dem Besuch der Expertin Mitte Juli gar von einem Desaster gesprochen. So weit wollte der Rathauschef aber nicht gehen. Von 14 Mindestanforderungen habe die städtische Einrichtung zwar immerhin 9 erfüllt. Alles unter 10 sei aber nicht zufriedenstellend, räumte Wutzlhofer ein.Der optische Eindruck lasse zu wünschen übrig. Eine Entrümpelung wäre dringend notwendig, informierte der Bürgermeister das Gremium. Unter anderem bräuchte die Leseecke neues Mobiliar, erklärte Dötsch am Donnerstag auf Nachfrage. Auch die Öffnungszeiten von zwei Tagen in der Woche für jeweils drei Stunden seien nicht optimal. Zehn Stunden pro Woche sollten es mindestens sein. Dann wäre jedoch mehr Personal nötig, denn nur Monika Roth kümmert sich um die Einrichtung.Hauptknackpunkte sind jedoch die räumlichen Verhältnisse. Die Bücherei ist viel zu klein. Pro 1000 Medieneinheiten wären mindestens 12 Quadratmeter nötig. "20 wären eine Wunschvorstellung", meinte der Kämmerer. In Vohenstrauß sind es 8. "Der Raum ist 69 Quadratmeter groß. Ziel sind 103, Optimum wären 171." Unter den aktuellen Voraussetzungen sei jedoch keine zufriedenstellende Lösung möglich, sagte Wutzlhofer in der Sitzung. "Wir müssen uns in irgendeiner Form damit beschäftigen." Er stellte daher einige Vorschläge zur Debatte in den Raum, darunter die Anmietung eines Objekts oder sogar einen Neubau.Zweiter Bürgermeister Uli Münchmeier fand, dass die Preise in Ordnung und die Auswahl in der Bücherei "eigentlich nicht schlecht" seien. Er schlug vor, Räume zu mieten. "Als Kommune könnten wir mit einem guten Beispiel vorangehen und so einen Leerstand beseitigen." Außerdem würde dann im Erdgeschoss des Rathauses zusätzlicher Platz für die Verwaltung frei.Seit 2004 ist in dem Zimmer auch das Tourismusbüro untergebracht. Eine Tatsache, die Volker Wappmann bis heute nicht versteht. "Muss es da immer drinbleiben? Schade wäre es auf jeden Fall, wenn die Bücherei zumachen müsste." Diesen Gedanken wollte das Gremium aber erst gar nicht zulassen, sondern war geschlossen für eine Beibehaltung. Wutzlhofer regte an, nochmals mit der Bibliothekarin Kontakt aufzunehmen und Rat einzuholen.Münchmeiers Vorschlag, sich zunächst einmal die Büchereien in Floß, Oberviechtach und Pfreimd anzusehen, stieß ebenfalls auf einhellige Zustimmung. Im Frühjahr soll es eine Besichtigungstour geben.