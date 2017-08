Politik Vohenstrauß

Nach einigen Verzögerungen wegen statischer Probleme läuft die Sanierung des ehemaligen Amtgerichts in Vohenstrauß. Am Ende des ersten Quartals 2018 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Kosten: 1,6 Millionen Euro

"So geht's nicht"

Vermutlich noch im ersten Halbjahr 2018 zieht dann die Zentrale Reiseservicestelle Bayern in das Gebäude an der Pfarrgasse 18 ein. In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Mittwoch informierte Bürgermeister Andreas Wutzlhofer über das Vorhaben.Seit Kurzem ist das Haus eingerüstet. Die Arbeiter bessern den Außenputz aus, reinigen und streichen ihn neu. Innen erfolgt ein Renovierungsanstrich, der Innenputz wird je nach Bedarf ergänzt. Schreiner bereiten die Zimmertüren auf. Fenster und Außentüren werden energetisch saniert, Sonnenschutz inklusive. Die Statik der Decken zwischen Erdgeschoss und erstem Stock wird gefestigt. Die Elektroanlagen entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik, die Fachleute sanieren sie deswegen ebenfalls. Abwasser, Wasserleitungen und Wärmeversorgung sind genauso an der Reihe wie Brandschutzmaßnahmen. Im Traufbereich wird das Dach repariert. Schließlich werden auch die Treppen außen und innen instandgesetzt, um vor allem den barrierefreien Zugang zu verbessern.Zum Zug kommen überwiegend hiesige Firmen, damit "bleibt die Wertschöpfung in der Region", freute sich der Rathauschef. Das Finanz- und Heimatministerium investiert 1,6 Millionen Euro in den Umbau. Offiziell ist "leider nicht bekannt, was die Sanierung des alten Amtsgerichts bei der Friedrichsburg gekostet hätte". Wutzlhofer will aber erfahren haben, dass die Summe nicht viel höher gewesen sein soll. "Ich will aber nicht jammern, denn das Wichtigste ist, dass die Behörde nach Vohenstrauß kommt." Das sah auch Josef Haberkorn so, denn immerhin werde künftig ja das Haus an der Pfarrgasse genutzt und stehe nicht auch noch leer.In der Sitzung erteilte das Gremium dem Antrag auf Neubau eine Güllebehälters an der Tännesberger Straße 7 in Böhmischbruck einstimmig grünes Licht. Ein klares Nein gab es hingegen gegen das Vorhaben, einen sogenannten dinglich gesicherten Regenwasserkanal auf einem Grundstück in Oberlind mit einem Carport zu überbauen. Dieser Antrag hatte eine ziemlich kuriose Wendung genommen, nachdem Wutzlhofer erst am Dienstag erfahren hatte, dass der Antragsteller nun plötzlich eine gemauerte Garage errichten will.Ohne Wissen der Stadt sei am Kanal bereits ein Bypass gelegt worden. "Am Telefon habe ich darüber meine Verwunderung zum Ausdruck gebracht. Diese Eigeninitiative war ein bisschen voreilig", erklärte Wutzlhofer. Der Bauherr habe argumentiert, dass es doch egal wäre, ob er einen Carport mit Pflasterbelag oder eine Garage errichte. Im weiteren Verlauf des Gesprächs sei er jedoch einsichtig gewesen."So geht's nicht", lautete dann auch die einhellige Meinung im Ausschuss. An der Entwässerung der Stadt dürfe niemand eigenmächtig herumbasteln. Es ist nicht bekannt, ob dieser Bypass fachgerecht umgesetzt wurde, welche Rohre verwendet worden sind und ob alles dicht ist. Als Konsequenz muss die Umleitung nun wieder entfernt werden. Allerdings wollte das Gremium dem Vorhaben nicht komplett den Riegel vorschieben und kam auf zwei Alternativen: andere Lage der Garage oder eine Lösung mit Schächten.Wolfgang Töppel fragte noch nach dem Fortschritt der Rathaussanierung. Wegen Verzögerungen beim Trockenbau und den sanitären Anlagen "sind wir etwa drei Wochen im Rückstand", erwiderte der Bürgermeister. Das sei jedoch aufzuholen. Zudem sei ein Giebel baufällig gewesen und eine Granitkugel nur noch lose auf der Halterung gelegen. "Da haben wir Glück gehabt, dass sie nicht runtergefallen ist."Im Vorfeld der Sitzung erteilte Wutzlhofer drei Anträgen das gemeindliche Einvernehmen: Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage an der Stanzenbachstraße 7 in Altenstadt ; Errichtung eines Carports am Amselweg 11 sowie Neubau eines Carports und einer Terrassenüberdachung am Fuchsenweg 10, jeweils in Vohenstrauß . Das letzte Wort zu allen Vorhaben hat wie immer das Landratsamt in Neustadt.l