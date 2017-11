Politik Vohenstrauß

scheint bei Urlaubern heuer nicht so beliebt zu sein wie im Vorjahr. Zwischen Januar und September verzeichnet Christoph Maier, Leiter des Tourismusbüros, deutlich weniger Ankünfte und Übernachtungen.

Es kommen weniger Leute, die bleiben aber dafür länger. Tourismus-Chef Christoph Maier

Zuschüsse für Jugendarbeit Kämmerer Rainer Dötsch informierte in der Sitzung des Jugend-, Tourismus- und Kulturausschusses das Gremium über die Zuschüsse für die örtliche Jugendarbeit. An Fördermitteln für Gruppen und Verbände stellt die Stadt jährlich 3000 Euro im Haushalt bereit. Heuer sind davon 1969,38 Euro ausgeschöpft worden. "Wir hätten noch etwas Luft nach oben."



Für Jugendfreizeiten gab es zudem 198,98 Euro, für Arbeitsmaterialien 255,65 Euro sowie für besondere Aktionen wie Rama-dama oder das Fifty-fifty-Taxi insgesamt 1514,75 Euro. Für die sieben Feuerwehren der Großgemeinde stehen jährlich 5000 Euro zur Verfügung, die voll genutzt wurden. Davon gingen 1811,87 Euro nach Vohenstrauß, 459,09 Euro nach Altenstadt, 384,56 Euro nach Böhmischbruck, 262,61 Euro nach Oberlind, 506,51 Euro nach Kaimling, 734,61 Euro nach Roggenstein und 840,76 Euro nach Waldau.



"Damit haben wir das Ziel erreicht, dass sich die Wehren um den Nachwuchs kümmern und ihn auch ausbilden", freute sich Bürgermeister Andreas Wutzlhofer. (tss)

Seit zwei Monaten hat Maier nun in dem Büro das Sagen. In der Sitzung des Jugend-, Tourismus- und Kulturausschusses am Mittwoch legte er erstmals die Bilanz vor. Die Zahl der Beherbergungsbetriebe (9) und der Betten (230) ist gleich geblieben. Allerdings gab es nur 7516 Ankünfte, was ein Minus von 10,1 Prozent gegenüber 2016 bedeutet. Die Zahl der Übernachtungen sank um 4,4 Prozent auf 15 794. Auch die Auslastung ist mit 26,1 Prozent etwas zurückgegangen (26,5). Im Gegenzug stieg die durchschnittliche Aufenthaltsdauer mit 2,1 Tagen leicht gegenüber dem Vorjahr (2). "Es kommen weniger Leute, die bleiben aber dafür länger", meinte Maier.In der Friedrichsburg gab es bisher 23 Veranstaltungen wie Ausstellungen oder Hochzeiten, außerdem Vorstellungen des Landestheaters Oberpfalz. Am Wochenende kommen noch der Adventsmarkt sowie im Dezember zwei betriebliche Weihnachtsfeiern hinzu. Die Mieteinnahmen bezifferte Maier auf 6328 Euro. Im Vorjahr waren es 8000 Euro. Für 2018 sind im Schloss bislang 6 Hochzeiten gebucht, blickte der Sprecher voraus. Geplant sind außerdem wieder der Kunstsommer, ein Schlossfest beim Bauernmarkt, ein Oldtimertreffen und Workshops "Alte Musik" mit Sonja Kemnitzer.Im kommenden Jahr stehen zudem einige Projekte an, so die Erneuerung der Tafeln am Pfalzgraf-Friedrich-Weg, eine neue Wohnmobil-Stellplatz-Tafel sowie eventuell ein neuer Stadtplan. Die Sommerserenaden im Stadtpark gibt es ebenfalls wieder, sagte Maier. "Feuertaufe bestanden", dankte ihm Bürgermeister Andreas Wutzlhofer.Jugendbeauftragter Uli Münchmeier freute sich in seinem Rechenschaftsbericht über eine Rekordbeteiligung an der Rama-dama-Aktion des Jugendforums. 125 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus 18 Vereinen hatten Anfang April Müll gesammelt. Am Ferienprogramm hatten über 620 Buben und Mädchen die Angebote der 24 Organisationen genutzt. Als "gute Sache" bezeichnete er die künftige Nutzung des ehemaligen Jugendraums "Down under" beim Hallenbad als Probe- und Unterrichtsraum sowie Treffpunkt der Musikinitiative Vohenstrauß. Einweihung ist am Montag, 18. Dezember. Im kommenden Jahr stehen wieder viele Projekte im Kalender. Nächste Sitzung des Jugendforums ist am Dienstag, 13. März.Münchmeier informierte außerdem über eine Aufwertung der Stadt- und Schlossführungen. Neben Hannes Sennert gibt es nun acht weitere Vohenstraußer, die sich von Kreisheimatpfleger Peter Staniczek dafür ausbilden ließen. Daher soll es künftig auch themenbezogene Führungen geben. Seniorenbeauftragte Lotte Hofmann listete 24 Veranstaltungen für die ältere Generation auf, darunter Ausflüge, Besuche in Altenheimen oder Kliniken sowie Vorträge wie kürzlich über die Rente. Drei Termine stehen noch aus: ein Adventsausflug nach Neualbenreuth und Waldsassen am Donnerstag, 7. Dezember, das große Weihnachtskonzert im Pfarrsaal am Samstag, 9. Dezember, und die Weihnachtsfeier im Pfarrsaal am Donnerstag, 14. Dezember.