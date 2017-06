Politik Vohenstrauß

22.06.2017

Mit Gegenwind aus Pleystein hat der Vohenstraußer Rektor Alfons Raab gerechnet. In der Stadtratssitzung am Dienstagabend hatten ihn Pleysteiner Räte wegen einer Entscheidung, die er als Schulverbundskoordinator traf, hart angegangen. Raab kann den Unmut verstehen, bleibt aber bei seinem Entschluss.

Kosten zu hoch angesetzt

Der "böse Bube"

Wenn ich die elf Kinder in Pleystein lasse, könnte ich nicht mal mehr den Pflichtunterricht für beide Standorte gewährleisten. Alfons Raab Schulverbundskoordinator

Bürgermeister Rainer Rewitzer hatte in der Sitzung erklärt, dass ab dem kommenden Schuljahr die elf Schüler der 7. Klasse zum Unterricht nach Vohenstrauß fahren müssen. Entschieden habe das der Rektor der Pfalzgraf-Friedrich-Mittelschule als Koordinator des Schulverbunds zwischen Vohenstrauß und Pleystein. Grundlage hierfür sei laut Rewitzer die Etablierung der 7. Regelklasse in Vohenstrauß. Pleystein müsse demnach mit Beförderungskosten in Höhe von 30 000 Euro rechnen.Josef Windirsch erklärte in der Sitzung, dass der Schulverbund auch dafür da sei, den schwächeren Mitgliedsgemeinden zu helfen. Helmut Rewitzer führte als Beispiel Schulverbunde aus dem nördlichen Landkreis Schwandorf an. Der Pleysteiner Bürgermeister will die Entscheidung noch nicht als endgültig anerkennen. Alle im Stadtrat waren sich einig: Man müsse alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Siebtklässler in Pleystein zu halten.Raab erklärte am Donnerstag auf Anfrage des NT seine Beweggründe: "Wenn ich die elf Kinder in Pleystein lasse, könnte ich nicht mal mehr den Pflichtunterricht für beide Standorte gewährleisten. Das ist keine Willkür oder böse Absicht von mir. Wenn ich die Stunden nicht habe, kann ich sie nicht weitergeben. Ich will den Schulstandort Pleystein keineswegs schwächen, aber die Versorgung insgesamt muss gesichert sein."Die in der Sitzung angesprochenen, geschätzten 30 000 Euro Beförderungskosten seien laut Raab zu hoch angesetzt. Für die elf Schüler, die nach Vohenstrauß fahren, fallen seiner Meinung nach 5445 Euro an. Davon übernehme aber der Freistaat 60 Prozent. Als Koordinator müsse er mit einem Stundenbudget auskommen. Für die insgesamt 422 Schüler in beiden Standorten (Vohenstrauß 351, Pleystein 71) stünden ihm 748 Lehrerstunden zur Verfügung. "Das Schulamt hat mich gebeten, in unserem Verbund noch weitere 26 Stunden zu kürzen. Für die 7. Klasse in Pleystein bräuchte ich mindestens 30 Stunden zusätzlich."Dass er mit der Entscheidung in Pleystein der "böse Bube" ist, sei ihm klar. Dem Ansinnen aus Pleystein, es umgekehrt zu machen und Vohenstraußer Kinder nach Pleystein zu schicken, räumt Raab keine guten Chancen ein: "Man muss Eltern finden, die da freiwillig mitmachen. Das haben wir früher schon einmal versucht. Das ist zum Scheitern verurteilt. Man müsste dann ja die ganze Klasse gemeinsam nach Pleystein verlegen. Wir haben hier noch Platz, und es entsteht dadurch auch keine Klassenmehrung." Die elf Pleysteiner Schüler würden in die bestehende 7a eingegliedert, in der dann insgesamt 26 Kinder den Unterricht besuchen.Er werde den Eltern in einem Info-Abend in Vohenstrauß noch einmal die Gründe genau erläutern. Die Zukunft der Pleysteiner Mittelschule stehe mit diesem Schritt nicht auf dem Spiel. Es würden keine Lücken entstehen. Die kommende 5. Klasse sei "recht sicher", die 8. Klasse werde mit nur 13 Schülern ebenfalls in Pleystein bleiben. Und auch die Schüler der 9. Klasse bleiben vor Ort. Raab hat als Verbundskoordinator die Rückendeckung von Schulamt und Regierung. In Richtung Pleystein sagt er ohne Umschweife: "Die Entscheidung ist gefallen. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Es geht auch um ein Stück Gerechtigkeit sowohl für Schüler aus auch für Lehrer. "