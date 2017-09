Politik Vohenstrauß

21.09.2017

82

0 21.09.201782

Wenn am Sonntagabend die Bundestagswahl über die Bühne gegangen ist, wird Thomas Herrmann erst einmal tief durchschnaufen. Für den jungen Sachgebietsleiter im Vohenstraußer Rathaus ist es die erste Wahl, die er als Hauptverantwortlicher organisiert.

Bereits seit gut einem Jahr ist er mit den Vorbereitungen beschäftigt. "Im Herbst vergangenen Jahres und im Frühjahr begannen die organisatorischen Maßnahmen wie Bestellung der Versandmaterialien für die Briefwahl oder der Stimmzettel. Bald darauf fragten die ersten Parteien schon wegen Plakatiergenehmigungen für die Wahlwerbung an", erklärt Herrmann.Glücklicherweise habe ihm sein Vorgänger Klaus Kreiner, der bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2016 über 40 Wahlen durchgeführt hat, viel Wissen, nützliche Tipps und Erfahrungswerte vermittelt. Auch das Team aus rund 150 ehrenamtlichen Wahlhelfern - die meisten "alte Hasen", die laut Herrmann bei jeder Wahl sehr gute Arbeit leisten - lassen den Verwaltungsfachwirt relativ beruhigt auf den kommenden Sonntag blicken.Mitte des Jahres begann schon die heiße Phase mit der Einteilung der Stimmbezirke und der Beauftragung des Versands der Wahlbenachrichtigungen an die Bürger. Die Wahlhelfer mussten berufen, eingeteilt und kurz vor der Wahl geschult werden. Herrmann: "Sobald die Stimmzettel geliefert waren, bereiteten wir uns auf den Ansturm der Briefwähler vor. In jeder freien Minute werden Stimmzettel gefaltet und zusammen mit dem Stimmzettelumschlag und einer Anleitung zur Briefwahl in den Briefwahlumschlag gesteckt, um die Unterlagen bei der Beantragung gleich fertig zur Hand zu haben." Hier helfen Ingrid Scheinkönig aus dem Sozialamt, Angelika Anzer aus dem Bürgerbüro sowie der neue Auszubildende Maximilian Rewitzer fleißig mit.Der Sachgebietsleiter sieht einen eindeutigen Trend: "Waren es zur Bundestagswahl 2013 noch rund 1700 Briefwähler, werden heuer über 2000 erwartet. Während die einen Briefwahlunterlagen beantragen, bringen sie die anderen schon wieder ausgefüllt zurück. Der Grund für den Anstieg liegt bei der jungen Generation wohl in der einfachen und bequemen Beantragung im Internet." In Familien, in denen die Großeltern Briefwahl beantragten, würden sich die anderen Familienmitglieder auch gleich den Weg ins Wahllokal sparen und wählen gemütlich zu Hause.Herrmann schätzt, dass in naher Zukunft dieser Trend wohl zu einer Zusammenlegung kleinerer Wahllokale führen werde, wenn die Mindestzahl von 50 Urnenwählern nicht mehr erreicht und dadurch das Wahlgeheimnis gefährdet werde. Bislang gibt es in der Großgemeinde 10 Wahllokale. Dazu kommen außerdem noch 5 BriefwahlbezirkeFür alle kurzentschlossenen Briefwähler: Das Wahlamt (Erdgeschoss, Zimmer 5) ist diesen Freitag bis 18 Uhr besetzt. Bis dahin kann die Briefwahl noch beantragt werden. Die ausgefüllte Briefwahl muss bis spätestens Sonntag, 18 Uhr, bei der Stadtverwaltung eingehen. Und noch ein wichtiger Hinweis: Die fertigen Wahlbriefe dürfen keinesfalls in den Wahllokalen abgegeben werden.