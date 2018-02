Sport Vohenstrauß

28.02.2018

16

0 28.02.201816

Waldau. Das Zweitligaspiel des SSV Jahn Regensburg gegen Fortuna Düsseldorf wird den Kickern der SG Waldau/Letzau/Irchenrieth und SG Fahrenberg in Erinnerung bleiben. Vor dem Match durften sie mit den beiden Profiteams in die Continental-Arena einlaufen. Wahrscheinlich waren die Kleinen Glücksbringer für die Jahn-Spieler, die mit einem 4:3-Sieg nach einem 0:3-Rückstand vom Platz gingen. Stellvertretender Jugendleiter Harald Striegl vom SV Waldau sowie F-Jugendtrainer und Fußball-Abteilungsleiter Dominic Maier vom TSV Pleystein hatten ihre Schützlinge beim Hauptsponsor der Regensburger, "Netto", als Einlaufkinder vorgeschlagen. Sogar das Outfit bekamen die Schüler. Die Kinder wurden per Münzwurf den Mannschaften zugeteilt. So liefen die F-Junioren der SG Waldau/Letzau/Irchenrieth mit den Rheinländern ein und die SG Fahrenberg mit dem Jahn. Das Spiel verfolgten die 22 Mädchen und Buben auf der Haupttribüne. Bild: dob