Sport Vohenstrauß

15.09.2017

2

0 15.09.2017

Drei Spiele - sieben Zähler. Mit der Punktausbeute aus den letzten drei Spielen ist die SpVgg Vohenstrauß zufrieden. Durch die Mini-Serie konnte nach dem schwachen Saisonstart die Abstiegszone erstmals verlassen werden. Nach den Siegen in Kulmain und gegen Sorghof blieb die Truppe von Coach Ronny Tölzer am vergangenen Samstag auch beim Gastspiel bei Detag Wernberg ungeschlagen. Dabei wäre dem Spielverlauf nach sogar noch mehr drin gewesen als das 2:2.

Die über weite Strecken erneut gute Vorstellung macht zuversichtlich für die nächsten schweren Aufgaben. In zwei Heimspielen empfängt die SpVgg innerhalb einer Woche mit der SpVgg Pfreimd und der SpVg Schirmitz Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel. Auch wenn es schwer wird, soll die aktuelle Erfolgssträhne natürlich auch in diesen Partien bestand haben.Die SpVgg Pfreimd gibt als aktueller Tabellenführer am Sonntag (15 Uhr) ihre Visitenkarte in Vohenstrauß ab. Pfreimd verfügt über eine gefestigte, spielstarke Mannschaft, die sehr ausgeglichen besetzt ist. Der Weggang von Top-Stürmer Christian Zechmann nach der letzten Saison wurde dabei exzellent verkraftet. In Zechmanns Fußstapfen trat in den bisherigen Saisonspielen Stürmer Bastian Lobinger, der bereits elf Treffer erzielen konnte - so viele wie die gesamte Vohenstraußer Mannschaft. Die SpVgg-Defensive um Kapitän Florian Kett muss sich somit auf Schwerstarbeit einstellen.Die SpVgg Pfreimd reist somit als klarer Favorit nach Vohenstrauß. Dennoch rechnet sich die Heimelf einiges aus. Gerade gegen Pfreimd gelang der SpVgg mehrmals eine Überraschung. Die letzten vier Heimspiele konnten allesamt gewonnen werden. Durch gute und kompakte Abwehrarbeit gelang es wiederholt, die Pfreimder Offensive erfolgreich zu stören. An diese positiven Erfahrungen soll am Sonntag angeknüpft werden. Mit viel Selbstvertrauen will die Truppe von Coach Tölzer auf Sieg spielen. Minimalziel ist ein Punkt.Im Kader ergeben sich wohl keine Veränderungen, eventuell kehrt Stürmer Stefan Gmeiner zurück.