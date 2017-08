Sport Vohenstrauß

10.08.2017

27

0 10.08.201727

Fünf Tage Fußball total: Beim einwöchigen Trainingscamp der Spielvereinigung Vohenstrauß im Sportzentrum kommt bei den 24 Kindern auch der Spaß nicht zu kurz.

Die Fußballschule "SuperStarSoccer" mit dem Co-Trainer der Spielvereinigung Bayreuth und ehemaligen Fußballprofi, Florian Wurster, war angerückt, um die 6 Mädchen und 18 Buben täglich von 10 bis 15.30 Uhr in einem altersbezogenen Trainingsplan mit täglichen Schwerpunkten in der beliebten Ballsportart weiterzubilden. Nachdem Wurster die ersten beiden Tage alleine die Trainingseinheiten übernahm, stieß am Mittwoch noch der 21-jährige Bruno Daniele zur Gruppe, der bei der SpVgg Bayreuth im Angriff eingesetzt ist.Täglich wurden die Fußballer in drei altersgemäßen Mannschaften trainiert. Viel Wert legt Wurster auf das richtige Aufwärmen, die Laufschule oder die Koordination. Torschussabräumen, das genaue Passen und Zielschießen oder nicht zuletzt die Schnelligkeit der Fußballer waren ebenfalls enthalten.Am Technik, Kondition, Ballgefühl und Sensibilität für die Mitspieler und die Spieltaktik rücken ebenso in den Fokus der Ausbildung während der Trainingszeiten. Jugendleiter Alfons Raab war froh, dass sein Mitstreiter Thomas Prem das Camp wieder organisiert hatte. Raab schätzt den großen Wert der aus diesem Trainingscamp mitgenommen werden kann und der nicht zuletzt der heimischen SpVgg zugutekommt. "Vor allem die Fußballtechnik wird bei den Spielern verfeinert", lobt der Jugendleiter. Die meisten befinden sich im "goldenen" Lernalter und nehmen dankbar sehr viele Tipps und Tricks der Sportlehrer an, damit sie Fußball professioneller angehen können.Wurster verstand es, die Kinder mit Koordinationsparcours, Torabschlüssen oder Passübungen zu begeistern und bei der Stange zu halten. Das Mittagessen hatten die Mütter der kleinen Kicker täglich frisch in der Küche des Sportzentrums zubereitet. F-Junioren-Trainer Sascha Reber und der Coach der ersten Mannschaft, Ronny Tölzer, mischten sich ebenfalls unter die Köche. Wurster war über die Professionalität in Vohenstrauß begeistert. "Da können sich andere Orte lange danach strecken", denn oft habe man das Gefühl, die Kinder sollen während der Ferien nur versorgt und aufbewahrt werden.Vor allem wollen sich alle Teilnehmer im Alter von 6 bis 13 Jahren fußballerisch verbessern. Und selbst, wenn wieder einmal eine Liegestütze vom Trainer drohte, weil zu wenig aufgepasst wurde, stand der Spaß im Vordergrund. Schnell ging es wieder zurück auf den Platz und ran an den Ball, denn Zeit wollte keines der Kinder verlieren. Werte wie Teamfähigkeit, Fairness und Respekt kamen da von ganz alleine dazu.