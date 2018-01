Sport Vohenstrauß

29.01.2018

48

0 29.01.201848

Bei der Futsal-Kreismeisterschaft der C- und D-Junioren geht es eng zu. Am Ende setzt sich beim älteren Jahrgang der FC Weiden-Ost durch, bei den jüngeren Kickern gewinnt der SV Kulmain.

Mit viel Spaß, aber auch Herzblut ging der Fußballnachwuchs in der Vohenstraußer Dreifachturnhalle zur Sache. Sechs Teams hatten sich bei den C-Junioren für die Kreismeisterschaft qualifiziert, bei den D-Junioren starteten sieben Mannschaften. Bezirksjugendleiter Karl Fenzl, Kreisjugendleiter Wolfgang Schötz und Spielgruppenleiter Karl-Heinz Luber übergaben nach Turnierende die von der Sparkasse gesponserten Spielbälle an die beteiligten Teams und den Kreispokal an die Sieger. Die C-Junioren des FC Weiden-Ost vertreten den Kreis Amberg/Weiden am Samstag, 3. Februar, bei der Bezirksmeisterschaft in Nittenau. Die D-Junioren des SV Kulmain spielen am Samstag, 17. Februar, ebenfalls in Nittenau um den Oberpfalztitel.Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich die Kreisligisten FC Weiden Ost und SG Rosenberg/Traßlberg/Loderhof/Kauerhof bei den C-Junioren. Im direkten Vergleich besiegten die Rosenberger zwar die Ostler mit 2:0, vergaben aber durch ein Unentschieden gegen Haidenaab-Vils den möglichen Titel. Die Schiedsrichter Walter Hanauer, Wolfgang Grosser, und Christian Winter hatten keine Mühe.Mit vier Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage setzte sich der SV Kulmain bei den D-Junioren als Überraschungssieger durch. Ein Erfolg, der hoch einzuschätzen ist, da sich das Feld bis auf den TSV Königstein aus Kreisligisten und Kreisklassisten zusammensetzte. Die Spiele wurden von Willi Fritz, Christian Weig und Hubert Sternkopf geleitet.C-JuniorenSC Eschenbach - JFG Haidenaab 0:4 SG Neustadt - SpVgg Vohenstrauß 1:0 SG Rosenberg - FC Weiden-Ost 2:0 SG Neustadt - SC Eschenbach 2:1 FC Weiden-Ost - JFG Haidenaab 2:0 SpVgg Vohenstrauß - Rosenberg 0:1 SC Eschenbach - FC Weiden-Ost 0:2 SG Rosenberg - SG Neustadt 0:0 JFG Haidenaab - Vohenstrauß 0:0 SG Rosenberg - SC Eschenbach 3:0 Vohenstrauß - FC Weiden-Ost 1:4 SG Neustadt - JFG Haidenaab 1:1 Vohenstrauß - SC Eschenbach 2:1 JFG Haidenaab - SG Rosenberg 0:0 FC Weiden-Ost - SG Neustadt 4:1 1. FC Weiden-Ost 12:4 12 2. SG Rosenberg 6:0 11 3. SG Neust./Tremm./Trab. 5:6 8 4. JFG Haidenaab-Vils 5:3 6 5. SpVgg Vohenstrauß 3:7 4 6. SC Eschenbach 2:13 0D-JuniorenDJK Neustadt - JFG Obere Vils 1:3 Opf. Grenzland 11 - Königstein 3:0 SV Kulmain - JFG Haidenaabtal 1:0 Vohenstrauß - DJK Neustadt 0:2 JFG Obere Vils - Grenzland 11 1:0 TSV Königstein - SV Kulmain 2:2 JFG Haidenaabtal - Vohenstrauß 0:3 DJK Neustadt - Opf. Grenzland 11 0:1 SV Kulmain - JFG Obere Vils 1:0 Vohenstrauß - TSV Königstein 2:0 JFG Haidenaabtal - DJK Neustadt 2:1 Opf. Grenzland 11 - SV Kulmain 2:1 JFG Obere Vils - Vohenstrauß 1:0 Königstein - JFG Haidenaabtal 1:4 DJK Neustadt - SV Kulmain 1:2 Vohenstrauß - Grenzland 11 1:0 JFG Haidenaabtal - Obere Vils 1:0 TSV Königstein - DJK Neustadt 0:2 SV Kulmain - SpVgg Vohenstrauß 3:0 Opf. Grenzland 11 - Haidenaabtal 0:4 JFG Obere Vils - Königstein 2:0 1. SV Kulmain 10:5 13 2. JFG Haidenaabtal 11:6 12 3. JFG Obere Vils 7:3 9 4. SpVgg Vohenstrauß 6:6 9 5. JFG Opf. Grenzland 11 6:7 9 6. DJK Neustadt 7:8 6 7. TSV Königstein 3:15 1