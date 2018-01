Sport Vohenstrauß

07.01.2018

Das Starterfeld für die Endrunde der Futsal-Kreismeisterschaft steht. Bei der Zwischenrunde qualifizieren sich zum Großteil die Favoriten. Eine unglückliche Verletzung überschattet das Turnier.

Aus für Tännesberg

Viele gutklassige Spiele und eine hohe Trefferquote - die Futsal-Zwischenrunde in Vohenstrauß verlief vor rund 250 zahlenden Zuschauern trotz einiger Ruppigkeiten auf bemerkenswert hohem Niveau. Was das Bild allerdings trübte, war die schwere Knieverletzung von Felix Schönberger. Der Spieler des SC Luhe-Wildenau blieb bei einer Drehung auf dem Hallenboden ohne gegnerische Einwirkung hängen und zog sich eine schwere Knieverletzung zu. Ein herbeigerufener Notarzt und Rettungssanitäter versorgten den 19-Jährigen vor Ort und veranlassten seinen Transport ins Klinikum nach Weiden. Das Turnier musste deshalb am Nachmittag für gut eine halbe Stunde unterbrochen werden.Wie im Vorfeld zu erwarten war, platzierten sich die bereits für die Endrunde (14. Januar, Mehrzweckhalle Weiden) als Ausrichter und Titelverteidiger qualifizierten FC Weiden-Ost und SpVgg Schirmitz unter den ersten Drei in ihrer Gruppe. Dies hatte zur Folge, dass auch die jeweils Vierten - TSV Pressath und 1. FC Schlicht - in den Genuss der Endrundenteilnahme kommen.In der Gruppe A wurde Zwischenrunden-Gastgeber SpVgg Vohenstrauß seiner Favoritenrolle gerecht. Mit 12 Punkten setzte sich der Bezirksligist an die Spitze. Einziger Schönheitsfehler war die 0:1-Niederlage gegen die Überraschungsmannschaft der SG Ursulapoppenricht/Gebenbach II. Die Spielgemeinschaft kam hinter dem FC Weiden-Ost (8) punktgleich als Gruppendritter ins Ziel und löste damit das Ticket für die Finalrunde. Das Aus ereilte die DJK Irchenrieth und die DJK Ammerthal II.Ein Trio dominierte den Turnierverlauf in der Gruppe B. Mit dem SC Luhe-Wildenau, der SpVgg Schirmitz und der SpVgg SV Weiden II setzten sich drei spielstarke Mannschaften deutlich von der Konkurrenz ab und hatten am Ende jeweils zwölf Zähler auf dem Konto. Sowohl die interne Tabelle als auch das Torverhältnis sahen den Kreisligisten SC Luhe-Wildenau als Gruppenersten vorne. Es folgten Bezirksligist Schirmitz und das Kreisliga-Team der SpVgg SV Weiden. Mit Kreisklassen-Spitzenreiter 1. FC Schlicht durfte sich ausgerechnet das klassenniedrigste Team dieser Gruppe über Platz vier freuen. Zwei mehr geschossene Tore gaben gegenüber dem punktgleichen TSV Eslarn den Ausschlag. Enttäuschende Leistungen lieferte der SV Inter Bergsteig Amberg ab. Ohne Punktgewinn landete der Bezirksliga-Aufsteiger auf dem letzten Platz.Die Auslosung für die Endrunde der Futsal-Kreismeisterschaft führte Spielleiter Berthold Kraus nach dem letzten Spiel durch. Demnach treffen am 14. Januar in der Gruppe A der FC Weiden-Ost, TSV Pressath, SC Luhe-Wildenau und 1. FC Schlicht aufeinander. In der Gruppe B spielen: SpVgg Schirmitz, SpVgg Vohenstrauß, SpVgg SV Weiden II und SG Ursulapoppenricht/Gebenbach II.Der TSV Tännesberg ist bei der Vorrunde der Futsal-Meisterschaft in der Vorrunde gescheitert. Beim Turnier in Schwarzenfeld schied der Kreisligist mit einem Remis und zwei Niederlagen bereits nach den Gruppenspielen aus.Zwischenrunde in VohenstraußGruppe A- Ammerthal II 2:1 FC Weiden-Ost - TSV Pressath 4:1 Irchenrieth - Ursulapopp./Geb. II 0:0 FC Weiden-Ost - Vohenstrauß 1:2 Ursulapopp./Geb. II - Ammerthal II 1:3 TSV Pressath - DJK Irchenrieth 4:2 Vohenstrauß - Ursulapopp./Geb. II 0:1 DJK Irchenrieth - FC Weiden-Ost 1:1 DJK Ammerthal II - TSV Pressath 0:2 DJK Irchenrieth - Vohenstrauß 1:3 TSV Pressath - Ursulapopp./Geb. II 0:1 FC Weiden-Ost - DJK Ammerthal II 5:2 TSV Pressath - SpVgg Vohenstrauß 0:4 DJK Ammerthal II - DJK Irchenrieth 0:3 Ursulapopp./Geb. II - FC Ost 0:0 1. SpVgg Vohenstrauß 11:4 12 2. FC Weiden-Ost 11:6 8 3. SG Ursulap./Gebenbach II 3:3 8 4. TSV Pressath 7:11 6 5. DJK Irchenrieth 7:8 5 6. DJK Ammerthal II 6:13 3Gruppe BSpVgg Schirmitz - 1. FC Schlicht 2:0 Luhe-Wildenau - SpVgg SV II 2:0 TSV Eslarn - Inter Bergsteig 2:1 SC Luhe-Wildenau - Schirmitz 1:2 Inter Bergsteig - 1. FC Schlicht 1:2 SpVgg SV Weiden II - TSV Eslarn 1:0 SpVgg Schirmitz - Inter Bergsteig 2:0 TSV Eslarn - SC Luhe-Wildenau 0:4 1. FC Schlicht - SpVgg SV Weiden II 0:3 TSV Eslarn - SpVgg Schirmitz 0:3 SpVgg SV II - Inter Bergsteig 3:0 SC Luhe-Wildenau - 1. FC Schlicht 3:2 SpVgg SV II - SpVgg Schirmitz 1:0 1. FC Schlicht - TSV Eslarn 1:1 Inter Bergsteig - Luhe-Wildenau 1:7 1. SC Luhe-Wildenau 17:5 12 2. SpVgg Schirmitz 9:2 12 3. SpVgg SV Weiden II 8:2 12 4. 1. FC Schlicht 5:10 4 5. TSV Eslarn 3:10 4 6. Inter Bergsteig Amberg 3:16 0Endrunde am 14. Januar in WeidenGruppe A : FC Weiden-Ost (Ausrichter), TSV Pressath, 1. FC Schlicht, SC Luhe-WildenauGruppe B: SpVgg Schirmitz (Titelverteidiger), SpVgg Vohenstrauß, SF Ursulapoppenricht/DJK Gebenbach II, SpVgg SV Weiden II