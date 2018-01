Sport Vohenstrauß

04.01.2018

0 04.01.2018

Wer qualifiziert sich für die Endrunde der Futsal-Kreismeisterschaft? Sechs Plätze sind bei der Zwischenrunde am Sonntag in Vohenstrauß zu vergeben.

Mit dem FC Weiden-Ost (Gastgeber) und der SpVgg Schirmitz (Titelverteidiger) sind zwei Vereine für das Finalturnier am 14. Januar in der Weidener Mehrzweckhalle bereits gesetzt. Da diese beiden Mannschaften auch bei der Zwischenrunde vertreten sind und quasi "außer Konkurrenz" mitspielen, reicht in den beiden Sechsergruppen eventuell bereits ein vierter Platz zur "Quali" für die Endrunde - vorausgesetzt Schirmitz und der FC Ost platzieren sich am Sonntag unter den ersten Drei.Los geht's am Sonntag, 7. Januar, um 12 Uhr in der Vohenstraußer Dreifachturnhalle mit der Gruppe A . Bezirksligist SpVgg Vohenstrauß, der in den vergangenen Jahren regelmäßig ansprechende Leistungen im Futsal-Bereich ablieferte, hat hier die Favoritenrolle inne. Technisch starke Fußballer hat aber auch die DJK Irchenrieth in ihren Reihen, so dass dem Kreisligisten der Sprung zur Endrunde zuzutrauen ist. Um den letzten freien Platz würden sich dann Kreisklassist TSV Pressath sowie die beiden A-Klassenvertreter aus dem Teilkreis Amberg, DJK Ammerthal II und SG Ursulapoppenricht/DJK Gebenbach II, streiten. Der FC Weiden-Ost steht, wie erwähnt, bereits als Endturnierteilnehmer fest.Einen Tick stärker und ausgeglichener besetzt scheint die Gruppe B . Bezirksligist SpVgg Schirmitz kann sich ab 16 Uhr in aller Ruhe schon mal für das Finale einspielen. Im restlichen Teilnehmerfeld wird wohl die Tagesform den Ausschlag geben. Leicht favorisiert scheinen Inter Bergsteig Amberg (Bezirksliga), alleine schon aufgrund seiner Ligazugehörigkeit, sowie die SpVgg SV Weiden II und der SC Luhe-Wildenau. Beide Kreisligisten haben sich in zurückliegenden Jahren als Hallenspezialisten erwiesen. Kreisliga-Aufsteiger TSV Eslarn und Kreisklassen-Spitzenreiter 1. FC Schlicht können aber jederzeit für eine Überraschung sorgen.