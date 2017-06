Sport Vohenstrauß

22.06.2017

9

0 22.06.2017

Das grenzüberschreitende Volleyballturnier der Sicherheitsbehörden hat Tradition. Beim Kräftemessen in der Dreifachturnhalle Vohenstrauß geht der Siegerpokal ins Nachbarland.

Die Auswahl der Polizei aus Tachov ging als Gewinner vom Feld. So eng, wie sie im dienstlichen Leben zusammenarbeiten, so spannende Matches am Volleyballnetz lieferten sich die Mannschaften des Turniers, das bereits seit 1985 von den Sicherheitsbehörden der Region gepflegt wird.Ausrichter war diesmal die Bundespolizeiinspektion Waidhaus, die die Organisation in die Hände ihres Fördervereins gelegt hatte. Dieser schuf dann mit Unterstützung durch die Kommunen der Dienstorte Weiden, Bärnau und Waidhaus sowie der Stadt Vohenstrauß als Hausherr der Sportstätten optimale Rahmenbedingungen. Mit von der Partie waren die Teams der Military Police USAG Bavaria, der Bundespolizeiinspektion Waidhaus, der Polizei Weiden, des Artilleriebataillons 131 aus Weiden und der Polizei Tachov. Während die Militärpolizei aus Grafenwöhr und die Bundespolizei sich mehr dem olympischen Gedanken verschrieben hatten, lieferten sich die übrigen Formationen sehr spannende Spiele auf zum Teil sehr hohem Niveau.Am Ende setzten sich aber die Spieler aus Tschechien gegen die Bundeswehr und die Landespolizei aus Weiden durch, da die Kollegen aus dem Nachbarland mit konstanter Spielstärke, mauerartigem Block und zielgenauen Schmetterbällen glänzten. Die Soldaten aus der Ostmarkkaserne waren nach langer Abwesenheit von den Turnieren in diesem Jahr erstmals wieder mit dabei. Dies freute auch den kommissarischen Leiter der Bundespolizeiinspektion Waidhaus, Erster Polizeihauptkommissar Wolfgang Franz. Mit einem Augenzwinkern fügte Franz jedoch bei der Siegerehrung noch hinzu, dass diese Freude aber durch das spielstarke Auftreten der Soldaten aus Weiden zumindest bei den unterlegenen Mannschaften doch leicht getrübt wurde.Bei der Siegerehrung in der Stadthalle spendierte Bürgermeister Andreas Wutzlhofer einen neuen Wanderpokal für die künftigen Turniere. Trotz und gerade wegen der angespannten Sicherheitslage sind auch solche Veranstaltungen für die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden von Bedeutung.