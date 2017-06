Sport Vohenstrauß

21.06.2017

7

0 21.06.2017

Altenstadt/Voh. Zum Trainingsauftakt hieß der SV-Vorsitzende Matthias Gmeiner mit dem Abteilungsleiter der Herren, Sebastian Lehner, die Neuzugänge des SV Altenstadt/Voh. willkommen. "Heuer werden vier Jugendliche aus der A-Jugend die erste Herrenmannschaft verstärken", verkündete Gmeiner. Es sind dies Dennis Krämer, Simon Wurdack, Nikolas Haberkorn und Maximilian Reger. Von SV Waldau kommt Tobias Hausner, vom TSV Neudorf Marcel Reichl. Vorbereitungsspiele sind gegen Eintracht Schmidmühlen, TSV Waidhaus, SG Schönseer Land, SpVgg Moosbach und TSV Theuern geplant. Saisonauftakt für die 1. und 2. Mannschaft ist am Samstag, 29. Juli. An diesem Wochenende feiern die Altenstädter auch ihr Sommerfest auf dem SV-Gelände. Markus Karl aus Eslarn steht den Fußballern auch in dieser Saison wieder als erfahrener Trainer zur Seite. Ziel sei es, im vorderen Drittel der Tabelle in der Kreisklasse Ost mitzuspielen und nicht wie in der vergangenen Saison immer mit der Angst um den Abstieg im Nacken, so Gmeiner. Die abgelaufene Saison wurde mit dem neunten Platz beendet. Bild: dob