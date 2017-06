Sport Vohenstrauß

Seiffen/Erzgebirge. Bei den deutschen Meisterschaften im Rollskiberglauf setzte sich mit Georg Breu vom Solestar Racingteam/TV Vohenstrauß der Favorit durch und wurde überlegen Meister 2017 bei den über 50-Jährigen. Teamkollege Ralph Zimmermann belegte in seiner Altersklasse (AK 46) Rang zwei.

Tritt Georg Breu in Deutschlands Rollskiszene bei Wettkämpfen an, geht es für die anderen Teilnehmer in seiner Alterskategorie nur noch um den zweiten Platz. Dabei musste er nicht einmal an seine Grenzen gehen. Das erwartete Ergebnis auf dem Podium lautete: Georg Breu vor Jürgen Raab (SC Lanzenhain) und Hagen Zimare (SG Klotzsche).In der fünf Jahre jüngeren Läuferkategorie waren die Vorzeichen ähnlich gelagert, allerdings zuungunsten der Oberpfälzer Teilnehmer. Ähnlich wie Breu in der AK 51 dominiert mit Oleksandr Riep ein gebürtiger Russe die Szene, seitdem er vor zehn Jahren in Berlin seine Zelte aufgeschlagen hat. Nach taktischen Fehlern im letzten Jahr verbesserte Ralph Zimmermann seine Laufzeit auf der exakt gleichen Strecke um 40 Sekunden. die Silbermedaille war sein Lohn. Teamkollege Franz Wolf konnte ebenfalls überzeugen. Nach etwas frustrierenden, weil schwankenden Trainingsleistungen lief er auf eine Sekunde genau dieselbe Zeit wie im letzten Jahr und wurde Fünfter.ErgebnisseAK 46 (10,9 km): 1. Oleksandr Riep, SG Einheit Berliner Bär, 25:17.8; 2. Ralph Zimmermann, Solestar Racingteam/TV Vohenstrauß, 26:06.1 ... 5. Franz Wolf, Solestar Racingteam/TV Vohenstrauß, 29:17.3. AK 51 (6,0 km): 1. Georg Breu, Solestar Racingteam/TV Vohenstrauß, 16:17.0; 2. Jürgen Raab, SC Lanzenhain, 17:22.9