Sport Vohenstrauß

10.01.2018

16

0 10.01.201816

Oberlind. Wer unter den besten Schützen im Sportschützengrenzgau Vohenstrauß ist, kann sich einem Wettbewerb für ein Leistungsabzeichen unterziehen. Der Nachwuchs der St.- Thomas-Schützen ist stets bemüht, auf höchstem Niveau Leistungen abzurufen.

In verschiedenen Disziplinen und Klassen haben sich wieder etliche Schützen diesem Wettkampf unterworfen. Recht fleißige Sportler können die drei Nadeln in einem Jahr erwerben. Schützenmeister Peter Meier und Sportleiter Michael Beierl freuten sich über die zahlreichen Auszeichnungen. Julius Kellner erwarb in der Schülerklasse mit dem Luftgewehr sowohl Bronze als auch Silber, genauso wie Andreas Bäumler mit der Luftpistole.Bei den Junioren schoss Valentin Kellner mit dem Luftgewehr und erhielt ebenfalls die bronzene und silberne Vereinsplakette. Ebenfalls seine Brüder Paulus (Luftgewehr) und Vinzenz (Luftpistole), die sich alle drei Leistungsabzeichen ans Revers stecken dürfen. In der Schützenklasse trat Felix Volkmer (Luftgewehr) für das Bronzeabzeichen an und Michael Beierl (Luftpistole) holte sich Bronze, Silber und Gold. Anton Spitzner nahm in der Seniorenklasse mit der Luftpistole teil und erhielt die Nadel in Bronze und Silber. Der Schützenmeister gratulierte und freute sich, "wenn sich die St.-Thomas-Schützen weiterhin fleißig auf Gauebene mit den anderen Schützen messen".