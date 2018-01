Sport Vohenstrauß

08.01.2018

Eine Seriensiegerin setzt sich bei den "St.-Thomas"-Schützen wieder die Krone auf. Aber auch die anderen Sportler zeigen ansprechende Leistungen.

Oberlind. Bei der Proklamation legten die bisherigen Titelträger ihre Königsketten ab. Zu den Klängen des "Krautkopf"-Duos Josef Wolfrath und Gerhard Maier aus Roggenstein sowie unter Beifall der Gäste zogen die bisherigen Regenten in den Saal des Schützenhauses und nahmen auf der Bühne Aufstellung, bevor Schützenmeister Peter Meier die neuen Würdenträger bekannt gab.Nachdem im letzten Jahr Franziska Braun die langjährige Schützenkaiserin Christina Meier abgelöst hatte, gelang es Meier, wieder die Königswürde zurückzuerobern. Mit einem 252,8-Teiler verwies sie ihre stärkste Konkurrentin (345,2) auf den Vizekönigsplatz und Theresa Bär (754,8) auf den dritten Platz von insgesamt zehn Startern.Auch bei den Herren gab es einen neuen Schützenkönig . Valentin Kellner löste den Vorjahreskönig Peter Meier II mit einem sehr beachtlichen 125,8-Teiler ab. Christian Kick (343,9) wurde Zweiter und verwies Felix Volkmer (371) auf den dritten Platz. Insgesamt waren 16 Männer am Start. Zum Pistolenkönig kürten die Verantwortlichen Andreas Bäumler (712,1) vor Peter Meier II (747,2) und Vinzenz Kellner (1000) bei insgesamt 26 Teilnehmern.Treffsicher zeigte sich Julius Kellner, der mit einem 158,6-Teiler die Jugendkönigswürde erreichte. Auf den Plätzen folgten Paulus Kellner (266,1) und Johannes Kick (371,5).Sportlicher Leiter Michael Beierl nahm zudem die Vereinsmeisterehrungen vor. Schülervereinsmeister mit dem Luftgewehr darf sich Julius Kellner (173 Ringe) nennen. Auf den zweiten Platz landete Andreas Bäumler (172). Dritter wurde Johannes Kick (163). Den Titel des Jugendvereinsmeisters Luftgewehr trägt Paulus Kellner (343).Bei den Damen holte sich Christina Meier mit dem Luftgewehr (373) den Sieg. Zweite wurde Franziska Braun (330) und Dritte Theresa Bär (307). Bei den Luftgewehr-Schützen setzte sich Hans Kellner mit 380 Ringen an die Spitze, gefolgt von Felix Volkmer (372) und Valentin Kellner (369.Mit der Luftpistole traf ebenfalls Hans Kellner am Besten (361). Auf Platz zwei setzte sich Schützenmeister Peter Meier (358) vor Hans Wittmann (357) durch. Luftpistole Schüler/Jugend: 1. Andreas Bäumler (166), 2. Paulus Kellner (148) und 3. Julius Kellner (127).Der Wanderpokal , gestiftet von Berthold Kellner, ging an Schützenmeister Meier. 35 Teilnehmer waren angetreten. Über einen Jugendpokal freute sich Paulus Kellner, der mit dem Luftgewehr einen 105-Teiler schoss. Dahinter reihten sich Andreas Bäumler und Johannes Kick ein. Den Schnupperpokal sicherte sich Emily Eckl (471-Teiler). Zweite wurde Christina Beierl (542) und Jannik Kiener (700).Theresia Zilbauer schoss mit der Luftpistole 29 Punkte und freute sich über den Zehntelpokal . Dabei wird nur der Zehntelwert der fünf abgegebenen Schüsse addiert. Paulus Kellner erreichte die Summe mit nur einem Punkt weniger, allerdings mit dem Luftgewehr, und Hans Wittmann kam mit der Luftpistole auf 27 Punkte.