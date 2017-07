Vermischtes Vohenstrauß

31.07.2017

117

0 31.07.2017117

Vermutlich aus Unachtsamkeit ist ein 19-jähriger Motorradfahrer am Montagnachmittag gegen 14 Uhr kurz nach einem Einkaufszentrum am Ortsende von Schönsee verunglückt.

Der junge Mann aus Niedermurach fuhr auf der Staatsstraße 2154 in Richtung Eslarn, als er etwa 500 Meter nach Schönsee in der ersten Linkskurve aufs Bankett geriet und über eine vier Meter hohe Böschung hinabschlitterte und stürzte. Dabei zog er sich Prellungen und Schürfwunden zu.Die BRK-Rettungsmannschaft brachte ihn nach der Erstbehandlung vor Ort ins Krankenhaus nach Oberviechtach. Vor Ort waren auch die Polizeikollegen aus Vohenstrauß, die den Unfall aber an die zuständigen Beamten aus Oberviechtach übergaben. Am Motorrad entstand ein Schaden von 300 Euro. Feuerwehrkräfte sicherten die Unfallstelle ab.