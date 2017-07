Vermischtes Vohenstrauß

19.07.2017

Falsch berechnet hat offenbar ein 53-jähriger Sattelschlepperfahrer den Wendekreis seines 20-Tonners mit dem er von der Bundesstraße 22 von Bechtsrieth her kommend in einen Parkplatz einfahren wollte. Er landete im Graben.

Gegen 17.45 Uhr wollte der Fahrer nach links in den Parkplatz einfahren, allerdings geriet er mit der Hinterachse des beladenen Sattelaufliegers in den Straßengraben, zwischen Parkplatz und Bundesstraße und konnte sich mit eigener Kraft nicht mehr befreien. Ein Bergeunternehmen aus Altenstadt/WN rückte daraufhin mit mehreren Mann und einem Schwerlastkran an, um den Sattelzug wieder flott zu bekommen. Der Verkehr wurde einspurig durch die Polizei Weiden und die Feuerwehrkameraden aus Weiden und Michldorf an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Als der Kran den Sattelzug aus der misslichen Lage barg, wurde die Bundesstraße, kurz nach 21 Uhr, komplett für den Verkehr gesperrt.