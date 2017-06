Vermischtes Vohenstrauß

15.06.2017

Ein Motocross-Fahrer hat am Mittwochabend einen schweren Unfall auf der Gemeindeverbindungsstraße von Altenstadt zum Fahrenberg. Etwa um 20.20 Uhr kommt es zu einer brisanten Begegnung zwischen dem Biker und zwei Jägern, die mit einem Opel gerade im Staatswald unterwegs sind, um auf die Pirsch zu gehen.

Verbotener Weise durchqueren die Biker die Waldgebiete und schrecken das Wild auf oder nehmen keine Rücksicht auf die Pflanzenwelt. Revierförster Thomas Parton

Altenstadt. (dob) Die Jäger befuhren den schmalen Verbindungsweg vom Fahrenberg her kommend in Richtung Altenstadt, als ihnen etwa auf Höhe des Vohenstraußer Wasserreservoirs der Biker nachfolgte. Zu dem Fahrzeug, das nicht als Forstfahrzeug zu erkennen war, blieben nur mehr wenige Zentimeter Abstand.Nach Aussage der Staatsforstjäger Tobias Gleißner und Josef Lukas aus Leuchtenberg drehte der Motorradfahrer seine Maschine immer wieder auf Hochtouren. Als die beiden Männer stoppten, um den Biker zur Rede zu stellen, gab dieser plötzlich Vollgas und raste in Richtung Altenstadt davon.Allerdings verstummte unmittelbar darauf das lauttönende Motorengeräusch. Die Jäger hatten bereits die schlimmsten Befürchtungen. Nur wenige Meter fanden sie den Motorradfahrer verletzt neben einem Baum liegend auf. Laut der Spuren muss er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und war nach links von der Fahrbahn abgekommen und schneisenartig durch eine lichte Waldstelle gerast. Dort prallte er nach etwa 50 Meter an einen rund 20 Zentimeter dicken Fichtenbaum."Helfer vor Ort" Christian Messer aus Vohenstrauß, ein Notarzt und das BRK-Rettungsteam versorgten den schwerverletzten 23-Jährigen. An der Unfallstelle war auch ein Rettungshubschrauber. Die ersten Feststellungen der Polizeibeamten ergaben, dass das Motocross-Fahrzeug nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen war und der Biker somit verbotener Weise auf dieser Strecke unterwegs war.Revierförster Thomas Parton von den Bayerischen Staatsforsten wurde nach der Alarmierung der Rettungskräfte ebenfalls über den Vorfall informiert. Er kam zum Unfallort. Für den Forstmann sind einige Motocross-Fahrer seit langem ein Ärgernis: "Verbotener Weise durchqueren die Biker die Waldgebiete und schrecken das Wild auf oder nehmen keine Rücksicht auf die Pflanzenwelt, wenn sie kreuz und quer durch den Wald fahren." Sie hätten keinerlei Respekt vor der Natur.Gerade das Waldgebiet zum Fahrenberg hin hätten die hoch motorisierten Zweiradfahrer offenbar für ihr Hobby entdeckt. Er scheue sich keineswegs, auch immer wieder Anzeige zu erstatten, sagte Parton. Fast jede Woche stelle er Spuren dieser Fahrzeuge in seinem Waldgebiet fest, informierte der Förster.