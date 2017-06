Vermischtes Vohenstrauß

11.06.2017

127

0 11.06.2017127

Bei seinem unachtsamen Überholvorgang zog ein 78-jähriger Opel-Fahrer aus der Gemeinde Moosbach noch zwei weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft. Das Ergebnis war glücklicherweise nur ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Vohenstrauß. (dob) Am frühen Sonntagabend, gegen 18 Uhr, befuhr der Mann mit seinem Opel Omega die Umgehungsstraße in Richtung Weiden. Auf der abschüssigen Gefällstrecke auf Höhe der Kößlmühle, kurz vor der Brücke, setzte der Senior zum Überholen eines vor ihm fahrenden Pick-Ups an, der ebenfalls von einem aus dem Moosbacher Gemeindegebiet stammenden 62-jährigen Mann gesteuert wurde. Dabei übersah der Überholer offenbar eine entgegenkommende Fiatfahrerin.Beim Wiedereinscheren kollidierte der Moosbacher mit dem Pick-Up und mit dem Fiat, wobei am Fiat lediglich der Außenspiegel zu Bruch ging. Der alarmierte Rettungsdienst des BRK brauchte nicht weiter eingreifen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Vohenstrauß reinigten die Fahrbahn und übernahmen die Absicherung der Unfallstelle sowie die Verkehrslenkung während der Unfallaufnahme durch die Beamten der Polizeiinspektion Vohenstrauß.