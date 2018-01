8500 Euro für Kindergärten und Schulen

Vermischtes Vohenstrauß

09.01.2018

43

0 09.01.201843

Vertreter von Bildungseinrichtungen freuen sich über Geld der Vereinigten Sparkassen. "Gute Traditionen soll man aufrechterhalten", begrüßte Vorstandsvorsitzender Josef Pflaum (links) die Anwesenden. Es ist Brauch, dass die Kindergärten in Vohenstrauß, Leuchtenberg, Tännesberg und Waldthurn als auch die Schulen in Vohenstrauß kurz nach dem Weihnachtsfest mit einer Spende der Sparkasse bedacht werden. Insgesamt wurden 8500 Euro verteilt. Filialdirektorin Melanie Nowlin (Zweite von links) überreichte die Kuverts. Geld erhielten die katholische Kindertagesstätte Don Bosco, das Evangelische Haus für Kinder Gottfried Sperl, Förderverein Waldkindergarten "Wilde Wichtel", Grundschule, Pfalzgraf-Friedrich-Mittelschule, Förderverein Grund- und Mittelschule, Verein der Freunde und Förderer der Realschule, Philipp-Neri-Werk Sonderpädagogisches Förderzentrum, Volkshochschule und Turnverein aus Vohenstrauß, der Kindergarten St. Johannes in Leuchtenberg, Kindergarten St. Martin in Tännesberg und Kindergarten St. Josef in Waldthurn. Bild: dob