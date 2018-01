Vermischtes Vohenstrauß

Seit 95 Jahren existiert der Evangelische Frauenbund Vohenstrauß. Zu den Vorgängen der Gründung gibt es zwei verschiedene Geschichten.

Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg In der Generalversammlung am 7. Mai 1946 im großen Saal des Kinderheims stellte sich der Frauenbund neu auf. Vorsitzende wurde Justine Hopf und Stellvertreterin Babette Aichinger. Ursula Hofmann übernahm das Schriftführeramt und übte es lange aus. Bis 2003 führten die jeweiligen Pfarrersfrauen den Frauenbund an. Erst danach wurde die endgültige Trennung von Pfarrhaus und Frauenbund besiegelt. Folgende Vorsitzende waren tätig: Nach Justine Hopf folgte Luise Steib und 1977 übernahm Helga Hofmann die Führung für ein Jahr. Danach folgte wiederum mit Karin Holl eine Pfarrersfrau. Nachdem sie sich aber bereits wieder 1982 von der Frauenbundarbeit zurückzog, stand wieder Helga Hofmann bereit, ehe mit Lieselotte Bock von 1985 bis 1990 erneut eine Pfarrersfrau mutig für den Frauenbund eintrat. Christa Suckart wuchs von 1990 bis 1998 in die Führungsrolle als Vorsitzende, bevor sich bis heute ein festes Team aus mehreren Frauen die Vorstandarbeit teilen. Heute zieht Karin Wappmann geschickt die Fäden. (dob)

1923 hatten sich Deutschland und die Welt noch nicht von den Folgen des Ersten Weltkriegs erholt. Die Jahre waren von großer sozialer Not, Inflation, Depression, wirtschaftlicher Rezession, aber auch von innenpolitischer Zerrissenheit geprägt. In dieser Situation beschlossen einige Vohenstraußerinnen, sich dem Deutschen Evangelischen Frauenbund anzuschließen.Die Vorgänge um die Gründung des Zweigvereins liegen im Dunkeln. Bekannt ist nur das Datum der Gründungsversammlung am ersten Advent 1923. Nach einer früheren Aussage von Else Bamler, Tochter des damaligen Pfarrers Julius Pargent, soll die Ehefrau des früheren Bürgermeisters Gottfried Riebel die Frau des Pfarrers zur Gründung bewegt haben. Zumindest gehen diese Daten aus dem Archiv der Frauengemeinschaft hervor. Dieser Aussage steht aber entgegen, dass die Ehefrau des Pfarrers nie in den schriftlichen Unterlagen des Frauenbunds auftaucht, ja nicht einmal Mitglied war.Deswegen glaubt Dr. Volker Wappmann, dass die Ursprünge des Evangelischen Frauenbunds in einem anderen Umfeld gesucht werden müssen. Der Anstoß ging vermutlich von Weiden aus. Martha Fuldner, Frau des Kommerzienrats Hermann Fuldner, kannte die Lage der Fabrikarbeiterinnen von Kindheit an, denn ihr Vater war Fabrikbesitzer in Köppelsdorf bei Ilmenau in Thüringen. Als kaufmännischer Direktor leitete Hermann Fuldner von 1918 bis 1937 die Porzellanfabrik Bauscher in Weiden. Seine Ehefrau gründete vermutlich nicht nur den Evangelischen Frauenbund Weiden (1921), sondern setzte sich auch für die Gründung der Vereine in Floß und Vohenstrauß ein.Der Vohenstraußer Frauenbund stieß bei seiner Gründung 1923 auf großes Interesse: 118 Frauen traten bei. Zur Vorsitzenden wurde Babette Aichinger gewählt, die Ehefrau des für seine Kunstfertigkeit bekannten Schlossermeisters Friedrich Aichinger. Fünf Jahr später gab sie dieses Amt an die Ehefrau des Oberbahnmeisters Gogg ab. Nach deren Wegzug 1929 folgt die Ehefrau des Ortsgeistlichen, Justine Hopf. Aichinger blieb bis ins hohe Alter Stellvertreterin. Mit ungeheurem Einsatz bemühte sie sich um die Bedürftigen im evangelischen Kinderasyl, im Altenheim, im Krankenhaus oder jenseits der Grenze. Besonders an Weihnachten öffneten sich Herzen und Taschen: So wurden anlässlich des Weihnachtsfests 1938 zur Kinderbescherung 50 Mark und zur freien Verfügung 20 Mark an das Kinderheim abgegeben. 10 Frauen bekamen Geldspenden und Lebensmittel, Waisenkinder Stoffe zur Anfertigung von Hemden und ein Mann Briketts.In den 1920er Jahren gab es eine enge Zusammenarbeit zwischen den Vereinen in Weiden, Floß und Vohenstrauß. Am 12. September 1926 kam es zu einem Treffen in der Gastwirtschaft von Andreas Bamler: 40 Frauen aus Weiden und 20 Flosserinnen nahmen teil. Ein Jahr nach Beendigung des Krieges konstituierte sich der Frauenbund neu (Infokasten) .Der Frauenbund feiert dieses Jahr sein 95-jähriges Bestehen. Am Samstag, 6. Januar, können die Mitglieder und Gäste nach dem 9-Uhr-Gottesdienst in der Stadtkirche um 10 Uhr beim Stehempfang im Gemeindehaus auf diese lange Zeit anstoßen.