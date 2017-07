Vermischtes Vohenstrauß

Die Absolventen der Vohenstraußer Realschule sind die erste Schülergeneration, die mit dem Smartphone aufgewachsen ist. "Ein technisches Gerät, das wie wohl kein anderes zuvor das Leben Jugendlicher beeinflusste", resümiert Direktor Andreas Meier bei der Abschlussfeier

Beste Tschechisch-Absolventen Außerdem wurden auch Schüler, die an der Bestenförderung Tschechisch ihre Abschlussprüfung absolviert hatten, ausgezeichnet und besonders gewürdigt: Anna Bäumler, Antonia Bauriedl, Claudia Feneis, Sarah Fröhlich, Theresa Guber, Anja Hilburger, Kathrin Hofmann, Stefan Mitlmeier, Franziska Nößner, Helena Rupprecht, Sophia Schieder, Marie Schwägerl, Markus Weig und Sophie Weig. (dob)

Die Jugend heute habe es um ein Vielfaches schwerer, in einem immer undurchschaubarer werdenden Gewirr von Angeboten auf allen Ebenen den Überblick zu gewinnen und eine Richtung zu finden. Die Gefahr, sich in der Wirrnis zu verlieren, die richtige Ausgangstür zu finden, sei riesig.Deswegen riet Meier den Absolventen: "Baut eure Zukunft konsequent auf dem Fundament des Erreichten auf, es ist ein ungemein tragfähiges." Bei all den Neuerungen blieben sie aber im Herzen Oberpfälzer. "Brauchtum und Sprache, Heimat und Dialekt waren und sind für euch immer bewahrens- und vorzeigenswert", meinte der Redner.Stellvertretender Landrat Albert Nickl überbrachte ebenfalls Glückwünsche zur Mittleren Reife. "Ihr habt eine wichtige Etappe auf eurem Hürdenlauf gemeistert." In der Realschule hätten sie einen guten Grundstein für ihr weiteres Leben gelegt, denn hier werde Bildung auf hohem Niveau vermittelt. "Die Schule soll Leidenschaft wecken für Bildung mit Herz und Verstand." Junge Leute mit ihren verschiedensten Talenten würden gebraucht, denn die Wirtschaft in der Region brumme. "Bringt euch ein in die Gesellschaft", forderte der Politiker die Jugendlichen auf. "Wir brauchen Mitspieler, die die Gesellschaft prägen."Auch Bürgermeister Andreas Wutzlhofer und Elternbeiratsvorsitzender Otto Janner gratulierten. Der Rathauschef überreichte zudem an den Schulleiter 50 Euro von Landtagsabgeordnetem a. D. Georg Stahl. Nacheinander verabschiedeten sich ebenso die Jugendlichen aus den drei Klassenverbänden mit sehr persönlichen Worten von ihren Lehrern. 76 der 78 Schüler der 10. Klassen haben die Abschlussprüfung Mittlere Reife geschafft. Bemerkenswert sei das Gesamtergebnis mit einem Schnitt von 2,38, freute sich Meier. Insgesamt weisen 16 Abschluss-Schüler (21,7 Prozent) einen Notendurchschnitt mit einer Eins vor dem Komma vor. Mit 2,0 oder besser schnitten 30 Prozent der Absolventen ab. Schulbeste ist Sophia Schieder aus Oberlind mit einem Schnitt von 1,09, gefolgt von Marie Schwägerl aus Waldau mit 1,17, Anna Bäumler (1,36) und Markus Weig aus Vohenstrauß (1,45). Sie alle erhielten einen Geldpreis des Landkreises.Klassenbeste wurden Markus Weig, 10 a, (1,45); Bianka Bauer aus Woppenrieth bei Tännesberg, und Lena Peyerl aus Eslarn, beide 10 b (1,58) sowie Sophia Schieder, 10 c (1,09). Schulbeste im jeweiligen Prüfungsfach wurden in Französisch Lilly Schwägerl (Waldau), in Betriebswirtschaftsrechnen Bianka Bauer, in Deutsch Anja Rötzer (Tännesberg) und Marie Schwägerl, in Englisch Lilly Schwägerl, in Mathematik Markus Weig und Sophia Schieder, in Physik Markus Weig sowie in Tschechisch Sophia Schieder.Außerdem haben sich Schüler während ihrer Schulzeit vorbildlich engagiert. Dies kam in besonderer Weise durch die Schulleitung und den Förderverein zur Geltung. Als Tutor brachte sich Markus Weig ein und in der Schülerbücherei Anna Bäumler, Sarah Fröhlich, Stefan Mitlmeier, Theresa Völkl und Maria Voith. Musik ist ein Bestandteil schulischer und außerschulischer Veranstaltungen. Zuverlässig, begeistert und mit hoher Qualität engagierten sich Theresa Guber, Maximilian Steiner und Maria Voith. Um das Dialekt-Eckerl kümmerten sich Philipp Kraus, Lilly Schwägerl, Laura Völkl und Maria Voith. Die "Munti"-Polka der Schulband beendete die Abschlussfeier.