21.07.2017

Für 90 Jugendliche ist der Weg in die Vohenstraußer Pfalzgraf-Friedrich-Mittelschule zu Ende. Bei der Abschlussfeier herrscht viel Freude über die guten Noten in den Zeugnissen.

Neben 53 Buben und Mädchen aus den Regelklassen und der Ganztagsklasse 9 verabschiedete Rektor Alfons Raab am Donnerstagabend in der Stadthalle 37 Jugendliche aus den beiden M-Klassen mit dem mittleren Bildungsabschluss. Vor allem wegen der Letzteren sprach der Rektor von einem Bilderbuchlehrgang.Alle M-Schüler hatten den Abschluss geschafft, einige sogar hervorragend und mit Auszeichnung. Vor der Zeugnisverteilung kam mit dem Sommerhit "No Roots" der Popmusikerin Alice Merton Schwung durch die Tanzgruppe auf die Bühne. Sabine Krahmer hatte die Aufführung mit den Jugendlichen einstudiert. Von den 45 Schülern der zwei Regelklassen und der Ganztagsklasse der 9. Jahrgangsstufe schafften 40 den qualifizierenden Abschluss, immerhin 89 Prozent.Raab nannte es "ein grandioses Resultat" und gab zu bedenken, dass sich unter den fünf Schülern die knapp scheiterten, zwei Flüchtlingskinder befanden. Von den 27 Jugendlichen der M-9-Klassen schafften 26 (93,6 Prozent) den qualifizierenden Abschluss. Der größte Teil der Absolventen könne inzwischen einen Anschluss in Form einer Ausbildung, einer Lehre oder an einer weiterführenden Schule vorweisen.Von den M-Klassen beginnen 21 Schüler mit einer Ausbildung, 5 gehen in die Fachoberschule, 8 besuchen eine Fachschule, 3 sind noch unversorgt. Von den Regelklassen und der Ganztagsklasse liege folgendes Bild vor: 32 Jugendliche beginnen eine Lehre, 5 besuchen die M 10, 6 gehen an das Berufliche Schulungszentrum Neustadt/WN, 2 wiederholen die Jahrgangsstufe, einer geht an die Wirtschaftsschule, 2 absolvieren ein freiwilliges soziales Jahr und weitere 2 sind noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz.Bürgermeister Andreas Wutzlhofer sprach ebenfalls von einem Riesensprung und einem Etappenziel. Doch das Lernen sei längst nicht vorbei. Die Klassensprecher aus den verschiedenen Jahrgangsstufen erinnerten noch einmal an die vielen Erlebnisse, Eindrücke, an komplizierte Formeln und Gleichungen sowie an die Toleranz und Unnachgiebigkeit der Lehrer. Für die Abschluss-Schüler beginne nun eine neue Zeitrechnung sagte Elternbeiratsvorsitzende Anja Schaller. Einen bemerkenswert solistischen Akzent setzte Immanuella Leo, der Schulchor sang "Kinder dieser Welt" und "Das Beste kommt noch", die Lehrerin Kristina Hagn musikalisch begleitete.Raab zeichnete außerdem die Prüfungsbesten mit Gutscheinen aus. Der Schulbeste Sebastian Stauber aus Pleystein (M 10 a) erhielt zudem von Bürgermeister Rainer Rewitzer ein Buchgeschenk. Den Mittleren Bildungsabschluss machten neben Stauber auch Anna Kirchberger aus Tännesberg (M 10 a), Lukas Gruber aus Lückenrieth sowie Raphael Stade aus Waldthurn (beide M 10 b), jeweils mit einem Schnitt von 2,0.In der Klasse 9 a waren die Besten: 1. Celine Kleber, Eslarn (2,11); 2. Marie Zimmet, Pilchau (2,22); 3. Julia Beck, Eslarn (2,33). 9 b: 1. Mathias Braun, Zeßmannsrieth (1,94); 2. Marco Steffens, Vohenstrauß (2,05); 3. Tamara Ertl, Vohenstrauß (2,27). 9 GTK: 1. Paul Haberl, Tännesberg (2,05); 2. Sebastian Knipp, Waldthurn (2,38); 3. Fabian Dierl, Eslarn (2,44).