Vermischtes Vohenstrauß

27.11.2017

Mit einer Krebsdiagnose gerät das Leben aus den Fugen. Umso schlimmer, wenn es sich um Kinder handelt, die von dieser schlimmen Krankheit betroffen sind. Gut, wenn dann helfende Begleiter wie die Kinderkrebshilfe in der Region Oberpfalz Nord zur Seite stehen.

Zum zehnten Mal veranstaltet Friseurmeister Günther Schönberger mit seinem Team und Helfern die Haarschneideaktion "Styling gegen Krebs" im Friseursalon Günther an der Wittschauer Straße 4. Termin ist am Freitag, 1. Dezember, von 16 bis 20 Uhr. "Diese Spendenhilfsaktion nimmt Jahr für Jahr größere Dimensionen an", freut sich der Vorsitzende der Kinderkrebshilfe, Herbert Putzer. Jeder Kunde erhält vom Getränkemarkt Woppmann kostenlos eine Mass Bier und einen Glühwein vom E-Center Hempel. Alexander Gallitzendörfer, Manager vom "Gotchaspielfeld-Shop", und Michael Kraus, MK-Logistics, bieten den Kunden kostenlos eine Bratwurstsemmel oder eine Portion Wildgulasch an. Das Isi-Kebap-Haus spendiert einen Döner.Von der Firma Reifen & Kfz Wild aus Burgtreswitz gibt es einen Liter Scheibenfrostschutz für das Auto gratis dazu. Außerdem erhält jeder Besucher ein Los. Die Gewinner werden am Mittwoch, 6. Dezember, bei der Spendenübergabe gezogen und im "Neuen Tag" bekanntgegeben. Zu gewinnen sind wertvolle Sachpreise. Zwischen 17 und 18 Uhr spielen die "Pleystoiner Bläser" vor dem Friseursalon Günther auf, und ab 18 Uhr hat das "Krautkopf Duo" aus Roggenstein zugesagt. Während der Aktionszeit wird die Wittschauer Straße für den Verkehr gesperrt.