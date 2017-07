Vermischtes Vohenstrauß

13.07.2017

7

0 13.07.2017

Für den Kößinger Johann Meller wird der Sonntag, 23. Juli, ein ganz persönlicher Freudentag sein. Denn er bekommt ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk.

Kößing. Denn endlich kann die lange vermisste Glocke in der Dorfkirche St. Peter und Paul wieder ihre Arbeit aufnehmen, so wie sie es Jahrhunderte hindurch am angestammten Platz getan hat. Die Nationalsozialisten hatten 1940 die Glocke der Dorfkapelle beschlagnahmt und zum Einschmelzen nach Hamburg gebracht. Der 82-jährige Dorfbewohner, der am Montag Geburtstag feiert, kann sich noch an diese Tat erinnern, als die Glocke vom Kößinger Kirchturm geworfen wurde, die bis dahin als Sterbeglocke verwendet wurde. Daraus sollte in der Kriegszeit Munition werden.Wie durch ein Wunder blieb das gute Stück jedoch unversehrt, kam aber nach dem Zweiten Weltkrieg nach Rückersrieth. Dort lag sie auf dem Dachboden der alten Kapelle. Als die Rückersriether in Zusammenarbeit mit dem Markt Moosbach in den 1970er Jahren eine neue Kapelle errichteten, befanden sie das alte Glöcklein mit 40 Zentimetern Durchmesser zu klein, und es fehlte auch der Original-Glockenschwengel.Die Rückersriether wussten auch nicht, wer der Besitzer dieser Glocke war. Der verstorbene Prälat Johann Ascherl sowie der damalige Stadtpfarrer Franz Winklmann betrieben Archivforschung und stellten fest, dass es sich bei der Glocke um die von Kößing handelte. Das verriet ihnen die eingegossene Inschrift "Mathes Dives, Fudit Egrae (Eger), 1777". Im Band "Kunstdenkmäler von Bayern, Bezirksamt Vohenstrauß, 1907/1982" wird dies belegt. Auf Seite 30 wird darin die 1777 in Eger/Sudetenland gegossene Glocke unmissverständlich der Kirche St. Peter und Paul in Kößing zugeordnet.Auf Bemühen von Meller und der Dorfgemeinschaft in Rückersrieth, die einstimmig für die Rückführung der Glocke stimmten, konnte der "Schatz" im vergangenen Jahr nach fast 70 Jahren heimgeholt werden. Inzwischen hängt sie schon wieder einträchtig im Glockenturm neben den anderen Glocken.Am Sonntag, 23. Juli, wollen die Dorfbewohner mit Dekan Alexander Hösl aus Vohenstrauß und Geistlichem Rat Josef Most um 10 Uhr in St. Peter und Paul einen Festgottesdienst zu Ehren der Glockenrückkehr feiern. Anschließend ist Festbetrieb auf dem Dorfplatz mit Grillspezialitäten sowie Kaffee und Kuchen.