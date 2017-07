Vermischtes Vohenstrauß

09.07.2017

457

0 09.07.2017457

Totalschaden an seinem Opel-Astra beklagte ein 20-jähriger Eslarner nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr. Passiert war ihm dabei nichts.



Der junge Mann war mit seinem Fahrzeug auf der Staatsstraße 2154 von der Tillyschanz kommend in Richtung Heimatort unterwegs, als er nach einer Rechtskurve und im weiteren Verlauf einer Linkskurve nach rechts aufs Bankett geriet, danach scharf auf die Fahrbahn zurückzog und dabei die Kontrolle über sein Auto verlor. Anschließend durchquerte der Wagen mit noch relativ hoher Geschwindigkeit einen Straßengraben, überfuhr den parallel zur Staatsstraße verlaufenden Radweg und räumte regelrecht einen Bauzaun eines angrenzenden Anwesens ab.Im Weg standen außerdem drei kleinere Fichtenbäume, die das Auto ebenfalls touchierte, bevor es mit Totalschaden liegen blieb. Trotz des beträchtlichen Unfallgeschehens stieg der Mann unverletzt aus seinem Fahrzeug. Die Beamten der Polizeiinspektion Vohenstrauß erkannten schnell den Grund für diesen spektakulären Crash, denn der Alkotest fiel positiv aus und zeigte eine nicht unerhebliche Atemalkoholkonzentration an.Demzufolge schloss sich das übliche Prozedere mit Blutentnahme und Führerscheinsicherstellung an. Die Schadenshöhe gaben die Beamten mit rund 5000 Euro an. Die Feuerwehr Eslarn war ebenfalls vor Ort.