27.03.2018

Zwei anstrengende Tage liegen hinter den Feuerwehrleuten aus der Oberpfalz und Oberbayern. Beim bezirksweiten 13. Atemschutzleistungsbewerb auf dem Gelände der Stützpunktwehr beweisen die Elitegruppen ihr Können.

Auch Teilnehmer aus München und Ebersberg stellten sich den Anforderungen. 186 Trupps mit je 2 Atemschutzträgern waren gemeldet. Bei einigen Männern stand aber erst einmal eine Rasur an. Darauf waren die Veranstalter nicht ganz vorbereitet. Christoph Gollwitzer von der Altenstädter Wehr holte einige Packungen Einmalrasierer aus einem Drogeriemarkt. "Beim Atemschutzgeräteträger gibt es keinen Bart, da sonst die Atemschutzmasken an diesen Stellen nicht gasdicht abschließen und so ihren Zweck nicht erfüllen", erklärte er.Das Risiko wäre einfach im Ernstfall zu hoch, hieß es. Damit war klar, warum Feuerwehrmänner nicht unbedingt Bartträger sind. Bei Bränden wird immer wieder deutlich, wie wichtig die Atemschutzträger sind. Bei den Einsätzen müssen sie oft bis an ihre körperlichen Grenzen gehen. Deshalb ist absolute Gesundheit und körperliche Fitness erforderlich.Bei der Eröffnung mit Wettbewerbsleiter Karl Diepold aus Amberg traten die ersten 13 Trupps plus der Bewerter im Hof der Stützpunktwehr an. Bürgermeister Andreas Wutzlhofer hieß die "geballte Kompetenz der Feuerwehren in der Pfalzgrafenstadt" willkommen. Der Oberpfälzer Bezirksvorsitzende Fredi Weiß aus Schnaittenbach, zugleich Kreisbrandrat im Bereich Amberg-Sulzbach, sprach den Probanden ein herzliches "Vergelt's Gott" aus. Froh und dankbar war er auch, dass Vohenstrauß den passenden Rahmen für diesen Leistungsbewerb geschaffen und Karl Diepold diese zwei Tage so exzellent vorbereitet habe.Nahtlos ging es an den fünf Stationen weiter, die erfolgreich zu absolvieren waren, wollte man am Ende das Abzeichen in Bronze oder Silber an der Uniform tragen. An der ersten Station stand das richtige Anlegen der Ausrüstung an: vom Tragegestell samt Pressluftflasche, der Einsatzkurzprüfung durch den Atemschutzgeräteträger bis zum richtigen Anlegen der Atemmaske und der Flammschutzhaube. Im Nacken saß den Teilnehmern dabei die Zeit. Weil auch der Funkkontakt bei der Atemschutzüberwachung eine große Rolle spielt, wurde zudem ein Funkspruch abgesetzt. Komplett ausgerüstet liefen die Trupps weiter zur Personenrettung im Keller. Dort wurde angenommen, dass Kohlendioxid ausgetreten war. Mit Rettungstuch, Handscheinwerfer und Sicherungsleine arbeitete sich der Suchtrupp über das Treppenhaus voran.Die vermisste Person musste schnell gefunden und an die frische Luft gebracht werden. Ein ums andere Mal wurde Maximilian Süss im Tragetuch "gerettet". Danach ging es im Sauseschritt zum Aufbau einer Löschwasserleitung und zum Vordringen zum "Brandherd" hinauf zum Schlauchturm am Rückgebäude des Feuerwehrhauses. An der vierten Station und nach rund 45 Minuten durfte endlich die 15 Kilogramm schwere Gerätschaft samt Atemmaske abgenommen werden. Jetzt musste noch das Wechseln der Pressluftflaschen unter den Augen der Bewerter vorgenommen werden, damit das Gerät beim nächsten Einsatz wieder einwandfrei funktioniert. Damit endete der praktische Teil, dem sich ein theoretischer mit 20 Fragen anschloss. War auch der richtig beantwortet, gab es die Abzeichen.Jetzt war es Zeit für eine Stärkung und dafür sorgten die vielen Helfer der Stützpunktwehr. Die Teilnehmer kamen aus den Landkreisen Neustadt/WN, Neumarkt, Schwandorf, Cham, Hof, Regensburg, Amberg-Sulzbach, Tirschenreuth, Ebersberg und neun Trupps aus München. Das Bewertungsteam war mit den Leistungen der Feuerwehrleute sehr zufrieden, denn abgesehen von kleineren Details bewiesen alle angetretenen Trupps einen hervorragenden Ausbildungsstand. Albert Burger verdiente sich ebenfalls großes Lob, denn er war vor Ort der erste Ansprechpartner und zog die Fäden mit seinem Helfer-Team.