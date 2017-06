Vermischtes Vohenstrauß

19.06.2017

Drei Verletzte. Zweimal Totalschaden an den Autos. Und dennoch haben die Unfallbeteiligten Glück im Unglück: Eine ausgebildete Ersthelferin sitzt im Wagen hinter ihnen.

Leuchtenberg. Drei Leichtverletzte und rund 20 000 Euro Schaden - das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Sonntag gegen 18 Uhr auf der B 22 bei der Abzweigung nach Lerau ereignete. Ein 56-jähriger Berliner war mit seinem 22-jährigen Beifahrer in Richtung Oberviechtach unterwegs gewesen. Sie wollten berufsbedingt nach München und hatten die B 22 als Ausweichstrecke gewählt, da Stau auf der Autobahn A 93 gemeldet worden war. Kurz vor der Abzweigung nach Lerau bremste der Passat-Fahrer wegen abbiegender Fahrzeuge ab. Dies bemerkte 22-Jähriger aus Schönthal (Landkreis Waldmünchen) im nachfolgenden Audi zu spät. Durch die Wucht des Aufpralls lösten sich die Airbags im Audi aus und verhinderten Schlimmeres.Theresa Weidhas, eine unmittelbar nachfolgende Ersthelferin aus Weiden, leistete mit ihren beiden Mitfahrerinnen unverzüglich Erste Hilfe, bis der Helfer vor Ort aus Leuchtenberg an der Unfallstelle eintraf. Die drei Unfallbeteiligten brachte das BRK nach der Versorgung durch den Notarzt ins Klinikum Weiden. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Leuchtenberg banden ausgelaufene Betriebsstoffe und regelten den Verkehr, Die B 22 war während der Unfallaufnahme durch die Polizeiinspektion Vohenstrauß halbseitig für etwa eine Stunde gesperrt.