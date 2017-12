Vermischtes Vohenstrauß

27.12.2017

1850

Schwerste Verletzungen erlitt eine 81-Jährige am Mittwochabend in der Altenstadter Straße. Um 17.45 Uhr fuhr ein 68-jähriger Vohenstraußer mit seinem Opel von der Ortsmitte Richtung Altenstadt.

Die Frau wollte mit ihrem Einkaufstrolley die Straßenseite zum E-Center hin wechseln, um von dort zu ihrem Anwesen in Altenstadt zu gehen. Der Autofahrer übersah die dunkelgekleidete Frau und erfasste sie frontal. Die Fußgängerin schleuderte in die Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite und blieb schwer verletzt liegen. Notarzt Werner Duschner versorgte die Seniorin, bevor sie ins Klinikum nach Weiden kam. Die Straße war komplett gesperrt. Der Schaden am Auto beträgt 3000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die PI Vohenstrauß, Telefon 09651/92010.