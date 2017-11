Vermischtes Vohenstrauß

27.11.2017

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) eröffnete im April die erste solitäre Tagespflege der Stadt. Darauf ist Vorsitzende Karin Gesierich stolz. Und sie hat noch weitere Pläne

Ehrungen Berta Meier aus Pleystein gehört seit 40 Jahren zum AWO-Ortsverein. Dafür erhielt sie die vergoldete AWO-Nadel, eine Urkunde und einen Weihnachtsstern. Ein Vierteljahrhundert sind es bei Lieselotte Kick aus Waldau (silberne Nadel). Für zehn Jahre wurden Irmgard Thielsch (Vohenstrauß) und Lucia Scheuner aus Neuhaus bei Windischeschenbach gewürdigt. (dob)

Aus den Reihen der Pflegenden stamme der Name für die neue Einrichtung: "Schöne Zeit". "Die Senioren freuen sich ein ums andere Mal auf die Zeit, die sie hier unter fachlicher Betreuung verbringen dürfen", begründete die Vorsitzende die Namenswahl in der Jahreshauptversammlung. Nach dem Sprichwort "Eigener Herd ist Goldes wert" setze die AWO mit Manuela Busch auf eine eigene Köchin. Die Vohenstraußerin sorge täglich für ein drei- bis viergängiges Menü und auf seniorengerechte Wunschkost.In Kürze will Gesierich eine Kaffeestube einrichten, die Interessierte von außerhalb ab 14 Uhr besuchen können, um sich den Ablauf eines Nachmittags in der Einrichtung anzuschauen. "Die Leute sollen einfach unverbindlich bei uns vorbeikommen", wünschte sich die Vorsitzende. Die Tagespflege sei in erster Linie dafür da, die pflegenden Angehörigen zu Hause zu entlasten. Jeden Dienstag ist die Pflegeberatung vor Ort, um Angehörige über die Pflegegrade und vieles andere mehr aufzuklären.Eine stattliche Spende an den Ortsverein überwies der AWO-Kreisverband. Damit könne größtenteils die Außenbestuhlung auf dem Gartenareal angeschafft werden, informierte Gesierich. Zudem zeigte sich der Ortsverein Windischeschenbach solidarisch mit der Vohenstraußer Einrichtung und überreichte bei einer Besichtigung eine Spende, ebenso habe sich Floß bereits angekündigt.Für die Beförderung der Pflegenden stellte die AWO Fahrer ein. Im Frühjahr 2018 beginnt die umfangreiche Gartengestaltung. "Die Planungen laufen bereits", ergänzte Gesierich. Pavillon, Hochbeete, Ruhe-Oasen sollen mit für alle leicht erreichbaren Wegen angelegt werden. Ein weiteres Standbein der AWO ist seit 23 Jahren der Ambulante Pflegedienst. Von anfangs 4 Mitarbeitern stieg die Zahl auf derzeit 20 Kräfte.In der Hauswirtschaftsabteilung arbeiten 16 Leute, die unter Federführung von Annemarie Weidl und Sonja Messer "Hilfe, wo es notwendig ist" in die Häuser bringen. "Wir vermitteln keine Putztrupps", stellte die Vorsitzende klar. Verwaltungsangestellte Maria Kaldun bewältige die ganze Bürokratie, berate die Patienten und habe für alle Mitarbeiter stets ein gutes Wort übrig, lobte Gesierich. Ihre Stellvertreterin Nicole Krapf entlaste sie mit großer Umsicht.Insgesamt sind bei der AWO derzeit 45 Mitarbeiter angestellt, und es werden in der gesamten Region 147 Patienten mit den unterschiedlichsten Anforderungen gepflegt. "Eine Pflegefachkraft legt bei einem Abenddienst gut und gerne 100 Kilometer zurück", machte die Vorsitzende deutlich. Deswegen sei es auch notwendig, einen geeigneten Fuhrpark vorzuhalten. Neun Dienstautos, davon eins für Rollstuhlfahrer, gehören zur AWO-Flotte.Von der Stadt Vohenstrauß pachtete der Ortsverein ein angrenzendes Areal hinter der Tagespflegeinrichtung an, um es als Privatgrundstück benutzen zu dürfen. Seniorenclubleiterin Gabriele Gmeiner bedauerte in ihrem Bericht, dass die Gruppe immer kleiner werde. Der Tod des Ehepaars Marianne und Adolf Pschibl sowie der früheren Seniorenclubleiterinnen Maria Karl und Margareta Friedl habe eine klaffende Lücke in die Gemeinschaft gerissen, die sich 14-tägig trifft.Bürgermeister Andreas Wutzlhofer begrüßte die Einführung des Cafés für Interessierte und den Schritt in die Öffentlichkeit, da sich die wenigsten Leute vorstellen könnten, "was in der Tagespflegeeinrichtung Hervorragendes geleistet wird". Gerne habe die Stadt die technische Aufwertung des angrenzenden Röhrenwegs übernommen, um die Parksituation in diesem Bereich zu entzerren und nötigen Parkraum zu schaffen. Er versprach, den ersten Schattenspender im Garten in Form eines Baums zu spenden