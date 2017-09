Vermischtes Vohenstrauß

25.09.2017

Knapp vier Wochen nach dem großen Benefiz-Fußballspiel zwischen Politik und BRK-Bereitschaft für die Kinderkrebshilfe in der Region Oberpfalz Nord auf dem Gelände der Spielvereinigung ist Bundestagsabgeordneter Uli Grötsch noch immer vom Zusammenhalt und Engagement der Mitwirkenden für den guten Zweck begeistert. Sieger waren die Kinder: 3100 Euro Erlös überreichte Grötsch mit BRK-Kreisgeschäftsführer Franz Rath und weiteren Mitstreitern an den Vorsitzenden des Hilfsvereins, Herbert Putzer. "Dieser Betrag wäre sicher nicht so hoch ausgefallen, wenn sich nicht so viele Leute eingebracht hätten", sagte Grötsch. Manuela Riffel für die politische Seite und Uwe Rauch für das BRK hatten den Wettbewerb organisiert. Unterstützung bekamen sie von der Stadt und Spielvereinigung, Sponsoren und der BRK-Bereitschaft. "Es war ein total schöner Nachmittag", schwärmte Grötsch. Für Putzer waren die vergangenen Wochen in der Region eine "sehr gute Zeit", in der er viele Spenden für seinen Verein aus verschiedenen Veranstaltungen erhielt. Im vergangenen Jahr wurden 135 000 Euro an Kranke weitergegeben, informierte der Vorsitzende der Kinderkrebshilfe.