Vermischtes Vohenstrauß

06.03.2018

Eine Schneewehe wurde einem 29-jährigen Oberviechtacher am Montag auf der Bundesstraße 22 zum Verhängnis, obwohl die übrigen Straßen schneefrei waren.

Großenschwand. Mit seinem Opel-Kombi befuhr er gegen 22.55 Uhr aus seinem Heimatort kommend die Strecke in Fahrtrichtung Weiden. Starke Windböen beförderten die geringen Schneemengen von der steilen Böschung auf die Fahrbahn. Kurz nach Großenschwand in einem Waldstück wurde der Autofahrer von diesem Schnee auf der Fahrbahn überrascht. Das Heck des Fahrzeugs brach aus und der Pkw-Lenker verlor die Herrschaft über seinen Wagen. Nach einem Überschlag blieb er auf dem Dach auf der entgegengesetzten Fahrbahn liegen.Glücklicherweise verletzte sich der Autofahrer bei dieser Schleuderfahrt nur leicht und wurde vom Helfer vor Ort und dem BRK-Team versorgt. Der Oberviechtacher konnte sich selbst aus seinem umgestürzten Fahrzeug befreien. Kreisbrandmeister Christian Demleitner war ebenso am Einsatzort wie die Feuerwehrkräfte aus Lerau und Döllnitz, da in der Leitstellenmeldung als Unfallort fälschlicherweise Wieselrieth angegeben wurde. Die Polizei aus Vohenstrauß nahm den Unfall auf. Der Schaden dürfte sich schätzungsweise auf etwa 10.000 Euro belaufen.