Vermischtes Vohenstrauß

08.12.2017

Für die ehrenamtlichen Helfer der Vohenstraußer Rotkreuzgemeinschaft gibt es immer viel zu tun. Wie viel, erfahren die Teilnehmer im letzten Unterrichtsabend des Jahres.

Neuzugänge und Ehrungen Bereitschaftsleiter Stephan Kraus nahm Claudia Beugler, Florian Federl, Valentin Kellner, Vinzenz Kellner, Lukas Ronner, Manuela Stark, Andreas Lindner, Gunnar Meißner und Manuel Woyschnitzka auf. Außerdem standen noch Ehrungen an. Für 30 Jahre Mitgliedschaft beim Roten Kreuz erhielten Ewald Deinl, Christian Putzer, Oswald Putzer, Jürgen Sollfrank und Christine Wellert Urkunden. Bei Stefan Hammerl sind es 25 Jahre und bei Daniela Hammerl, Kerstin Schinabeck und Christian Sollfrank 20 Jahre . Auf 10 Jahre blicken Manuel Balk, Rita Kraus, Rafael Lewczuk, Tobias Müllner und Josef Solfrank zurück. Andreas Gleißner, Stephan Kraus, Yvonne Reichenberger, Wolfgang Schmidt und Christa Suckart bringen es auf 5 Jahre . (dob)

Die ehrenamtlichen Helfer der Rotkreuzgemeinschaft waren heuer 39 364 Stunden im Einsatz. Im Rotkreuzhaus listet Bereitschaftsleiter Stephan Kraus die einzelnen Einheiten auf. Eine große Aufgabe stellte das Moosbacher Heimatfest dar. An den 11 Tagen waren 93 Helfer 438 Stunden vor Ort. Durch geschickte Kooperation und die sehr gute Mitarbeit aller Mitstreiter, auch aus anderen Bereitschaften des Landkreises, meisterten sie die Herausforderung mit Bravour und ohne große Zwischenfälle. Marco Rappl plante und leitete dieses Mammutprogramm in seinem Heimatort.In der Jugendrotkreuz-Gruppe von Christiane Sier und Anja Schaller fühlen sich Kinder im Alter von 8 bis 15 Jahren wohl. In Theorie und Praxis kamen 124 Stunden zusammen. Die Schnelleinsatzgruppe SEG-Behandlung unter der neuen Leitung von David Sittauer und Fabian Ram leisteten 96 Stunden. Hervorragende Arbeit wurde von Nadine Bock mit der SEG-Betreuung bei fünf Einsätzen abverlangt. Sie addierte für ihr Team 125 Stunden.In Vohenstrauß, Pleystein, Moosbach, Tännesberg und Eslarn organisierte das BRK 18 Blutspende-Termine. Ehrenamtliche brachten sich dafür 890 Stunden ein. Manfred Bäumler und Max Müllner verantworteten den reibungslosen Ablauf. Alexandra Kropf leistet mit drei Mitgliedern den betreuten Fahrdienst. Bei 652 Einsätzen wurden 964 Stunden erarbeitet. Verabschiedet wurde Max Suckart, der den Fahrdienst in den vergangenen Jahrzehnten bereichert hatteAn den Helfer-vor-Ort-Standorten Eslarn, Waidhaus, Leuchtenberg und Vohenstrauß fielen 28 976 Bereitschaftsstunden an. 473 Alarmierungen liefen in der Integrierten Leitstelle auf. Für den Sanitätsdienst in der Bereitschaft unter Leitung von Andreas Gall mit Anja Schaller und Christian Solfrank fielen 21 Absicherungen mit 954 Dienststunden an. Allein beim Moosbacher Heimatfest hatte diese Gruppe 438 Einzelstunden geleistet. 11 Erste-Hilfe-Ausbilder machten in 35 Kursen und 11 Trainingseinheiten tolle Arbeit, lobte Kraus. Die Ausbilder brachten es auf 828 Stunden. Manfred Bäumler hatte der diese Kurse als Erste-Hilfe-Ausbilder gewissenhaft erledigt.Überaus glücklich schätzen sich die Mitarbeiter im Rettungsdienst die ehrenamtlichen Helfer an ihrer Seite zu wissen. 34 Fahrer oder Begleiter unterstützen die rettungsdienstlichen Einsätze. Peter Renger führt die Spitze mit 456 Stunden an. Johannes Burger folgt mit 369 und Mattias Englert mit 303 Stunden. Corinna Rewitzer bringt es bei der Unterstützungsgruppe Rettungsdienst (UG-Rett) auf 21 Einsätze, gefolgt von Marco Rappl mit 18 und David Sittauer mit 17 Verwendungen. Sie besetzen einen Rettungswagen, wenn die Diensthabenden in Lohma bereits anderweitig gebunden sind. So kamen 6407 Stunden zusammen.Wachleiter Martin Putzer durfte sich ein dickes Lob für die "grandiose Unterstützung während des ganzen Jahres" vom Bereitschaftsleiter abholen. Die Bereitschaft hat derzeit 163 Kameraden, plus 7 Ärzte.