08.08.2017

Ein Großereignis wie der Festzug beim Moosbacher Heimatfest verlangt auch den Rettungskräften einiges ab. Die Vohenstraußer BRK-Bereitschaft zieht Bilanz.

Vohenstrauß/Moosbach. Selten erlebt die Bevölkerung so ein großes und geballtes Netzwerk von Rotkreuz-Einsatzkräften wie beim Heimatfest in Moosbach. Mit erwarteten 15 000 Teilnehmern und Zuschauern für den Festumzug als absoluter Höhepunkt hatten die Verantwortlichen ein ausgeklügeltes Konzept erarbeitet, informierte der Vohenstraußer Bereitschaftsleiter Stephan Kraus.Allerdings verliefen die elf Festtage ruhig und ohne größere Einsätze. "Die Moosbacher verstehen einfach zu feiern", war immer wieder zu hören. Lediglich 18 Versorgungen mit 4 Krankenhaustransporten schrieben sich bis Sonntag bei der Integrierten Leitstelle (ILS) in Weiden im Zusammenhang mit dem Moosbacher Heimatfest in die Protokolle ein. Beim Festzug registrierten die BRK-Einsatzkräfte 4 Versorgungen und einen Krankentransport in eine Klinik. Von den Gesamteinsätzen waren 4 Notarzteinsätze zu verzeichnen. Zu tief ins Glas schaute anscheinend ein Festzugbesucher danach im Festzelt. Gegen Mitternacht war das Maß voll: Der Rettungsdienst musste ihn ins Klinikum Weiden einliefern.Am Sonntagmittag starteten die Rotkreuzler am Rotkreuzhaus in Vohenstrauß, darunter auch die Berg- und Wasserwacht aus Weiden mit ihren Spezialeinsatzfahrzeugen, die auch in unwegsamen Gelände eingesetzt werden können. Stephan Kraus dankte den Helfern für das Engagement. Rund 50 Rettungskräfte rückten in Moosbach an und verteilten sich entlang der Umzugsstrecke, um im Notfall schnell bei den Hilfesuchenden zu sein. Die Einsatzleitung hatte Marco Rappl, Andreas Scheuner war organisatorischer Leiter. Die Notärzte führte der Chefarzt des Kreisverbands Neustadt/WN und Weiden, Gerhard Wührl, an.Für die Sanitäts-Einsatzleitung stand die Unterstützungsgruppe mit Marco Fleischer parat und als Zugführer war Sebastian Windschügl vor Ort. Um die Versorgung der BRK-Einsatzkräfte mit ausreichend kalten Getränken kümmerte sich die Schnelleinsatzgruppe (SEG) mit Alexandra Kropf an der Spitze, die sich am Hallenbad postierte. Wäre eine Versorgung von vielen Verletzten nötig geworden, wäre die SEG-Behandlung aus Neustadt/WN zu Hilfe geeilt, die ebenfalls in der Warteschleife am Hallenbad Stellung bezogen hatte.Während des Festzugs rückte eine Besatzung mit Notarzt Werner Duschner hinter der Pfarrkirche mit Blaulicht ab, nachdem sich in der Nähe von Kleinschwand in Richtung Böhmischbruck ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Erntewagen und zwei Motorrädern ereignet hatte (wir berichteten). Der Helfertrupp bahnte sich ohne Probleme einen Weg durch den Festzug, und eilte an den Unfallort.